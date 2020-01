«Fais pas ci, fais pas ça», «The grudge», «Capitaine Marleau»... Les 3 infos TV

Guillaume de Tonquédec confirme le retour de «Fais pas ci, fais pas ça», «The grudge» va être adapté en série, Sylvie Testud et Christophe Lambert au casting de «Capitaine Marleau»... Voici les 3 infos TV à retenir.

Guillaume de Tonquédec confirme le retour de «Fais pas ci, fais pas ça»

La nouvelle d'un prime inédit pour faire revenir les personnages de «Fais pas ci, Fais pas ça» a été confirmée par l'un des acteurs de la série, Guillaume de Tonquédec. La série familiale de France 2 s'était arrêtée en février 2017 à l'issue de neuf saisons très appréciées tant par le public que la critique. «On a déjà tous acceptés, en fait. On n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, quoi. Nous allons faire un épisode seulement, un épisode de 90 minutes. Ce ne serait pas sous forme de série, mais je ne peux pas en dire tellement plus» a confié l'acteur au micro de TPMP. La diffusion serait prévue autour des fêtes de fins d'année.

«The grudge» va être adapté en série

Netflix a annoncé qu'elle allait adapter en série «The Grudge» («Ju-On»), la saga cinématographique horrifique qui comptent six films japonais et quatre remakes américains (dont le dernier en date est sorti en ce début d'année 2020). Fantômes, possessions, lieux maudits... Le programme, qui n'a pas encore de date de mise en ligne, promet quelques grands frissons. «La franchise classique de J-Horror, 'Ju-On', était en réalité fondée sur des événements réels survenus pendant quatre décennies – et la vérité est encore plus terrifiante » annonce la plateforme américaine...

The Grudge, mais en série.





Ju-On sera notre prochaine série d’horreur japonaise et elle arrive bien évidemment prochainement. — Netflix France (@NetflixFR) January 29, 2020

Sylvie Testud et Christophe Lambert au casting de «Capitaine Marleau»

Après Sandrine Bonnaire, JoeyStarr ou encore Kad Merad, Sylvie Testud et Christophe Lambert seront guests de «Capitaine Marleau». Les deux comédiens donneront ainsi la réplique à l'impayable enquêtrice incarnée par Corinne Masiero dans la série de France 3 à succès. Dans l'épisode intitulée «La Reine des glaces», Sylvie Testud incarnera une patineuse professionnelle proche de la retraite. Il s’agira de sa deuxième collaboration avec la réalisatrice Josée Dayan après «Quand sort la recluse». Quant à Christophe Lambert, qui avait tenu un des rôles principaux dans la série «La Source», et qu'on n'avait pas vu à la télévision depuis son apparition en 2017 dans «Dix pour Cent», il devrait être au casting de l'épisode 22