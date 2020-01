«Our Boys» : la série événement arrive le 30 janvier sur Canal+ dans le cadre d'une opération spéciale «Séries made in Israël»

Elle revient sur un épisode sanglant du conflit israelo-palestinien, «Our Boys» arrive le 30 janvier sur Canal+. Diffusée l'été dernier aux Etats-Unis et en Israël, où elle a suscité le courroux de Benyamin Netanyahu qui a appelé à son boycott, la série est dévoilée accompagnée d'une programmation spéciale consacrée à la bouillonante production télévisée israélienne.

Inspirée d’une histoire vraie qui a laissé un souvenir particulièrement douloureux au sein des communautés israélienne et palestinienne, «Our Boys» revient sur l'enlèvement et la mort en 2014 de trois adolescents juifs par des militants du Hamas et l’assassinat, brulé vif par des israëliens d'extrême droite en représailles, d’un jeune Arabe de Jérusalem-Est. Des événements qui selon l'ONU ont soulevé la plus meurtrière vague de violence dans la bande de Gaza depuis la guerre des Six-Jours.

Composée de dix épisodes, et très attendue, «Our Boys» est une création de Hagai Levi, scénariste-star en Israël («BeTipul») et bien connu outre-Atlantique («In Treatment», «The Affair»). «HBO m'a contacté en 2015, en m'adressant un article du New York Times - en fait une recension du procès des meurtriers de Mohammad Abou Khdeir - et en me proposant de l'adapter en une fiction de dix épisodes» explique dans Télérama Hagai Levi pour qui il était «trop important de raconter cette histoire pour se dérober».

La série prend la forme d'une enquête auprès d'un agent du service de sécurité intérieure et débute juste avant que les corps des trois adolescents juifs disparus ne soient retrouvés, tandis que le peuple manifeste dans les rues pour qu'on lui rende «ses garçons». Elle ausculte dès lors avec minutie et réalisme (le réalisateur a eu notamment recours à des images d'archives) chaque rouage à l'oeuvre dans les crimes de haine et cette mécanique vicieuse du désir de vengeance qu'engendre douleur.

Une soirée spéciale «Séries made in Israël»

A l’occasion de la diffusion de la série événement «Our boys», Canal+ propose une plongée passionnante au cœur de la production télévisuelle israélienne avec une opération spéciale le jeudi 30 janvier à partir de 21h00 présentée par Augustin Trapenard.

Après «Our boys» à 21h05, la chaîne diffusera à 23h le très riche documentaire inédit signé Olivier Joyard «Israël, terre de séries» qui revient notamment sur les concepts qui ont inspiré des succès américains à l'instar d'«Hatufim» («Homeland»), «BeTipul» («In Treatment») et «Euphoria», puis à 00h10 place à «Nehama». La série suit un père de famille en pleine crise de la quarantaine qui, à la suite d'un drame, décide au risque de tout perdre de réaliser son rêve de jeunesse : devenir humoriste... Un rôle qui a valu à Reshef Levi le Prix de la Meilleure interprétation à Canneseries 2019.

Pour compléter ce tour d'horizon, myCanal et Canal+Séries proposent une sélection de séries israéliennes avec «Asylum City», «Miguel», et «False Flag» saisons 1 et 2.