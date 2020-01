Arte tire le portrait de Sting

Dans «Sting – Portrait d’un Englishman», le chanteur – qui est une des rares stars des années 1980 encore en activité – revient sur le moments marquants de sa carrière. Un documentaire riche de nombreux témoignages d’artistes et de journalistes.

Né en octobre 1951 à Wallsend, dans le nord-est de l’Angleterre, près de Newcastle, Gordon Matthew Thomas Sumner doit son surnom a un ami musicien qui, amusé par son pull noir rayé de jaune porté lors d’un concert, trouve qu’il ressemble à une guêpe. C’est ainsi qu’il devient Sting (mot qui désigne la piqûre en anglais, ndlr). Son enfance, passée au rythme des chantiers navals, est monotone. Et ne lui laisse que peu de perspective d’avenir. «Quand j’étais jeune, je n’avais pas d’argent, pas de perspective d’avenir, pas d’espoir. J’apprécie d’autant plus ce que j’ai aujourd’hui. Je vivais dans un monde monochrome», explique-t-il.

Sa passion pour la musique, qu’il développe très tôt, lui permettra d’échapper à sa condition. En 1977, il part s’installer à Londres où il forme rapidement le groupe Police avec Stewart Copeland et Andy Summers, au moment où le punk explose sur la scène britannique. Le trio s’engouffre dans la brèche, et rencontre un succès quasi-immédiat avec leurs tubes «Roxanne», «Message in a bottle», ou encore «Every Breath You Take». En 1985, Sting décide d’entamer une carrière solo avec l’envie de prendre son indépendance artistique, et de surprendre son public. Depuis, le chanteur a sorti 13 albums solo, vendu plus de 100 millions de disques, reçu 16 récompenses aux Grammy Awards, et a été anobli par la Reine d’Angleterre.

Truffé d’anecdotes, de témoignages des membres du groupe Police, d’artistes, et de journalistes, et d’une interview exclusive de Sting, ce documentaire permet de dresser un portrait captivant d’un musicien talentueux et engagé qui n’a jamais cessé de renouveler, et de sortir de sa zone de confort, pour entretenir son inspiration au fil des années.

«Sting – Portrait d’un Englishman», le 7 février à 23h45 sur Arte