D'où vient l'expression «être une huile» ?

Lorsqu’on veut désigner un personnage important, haut placé ou influent, on dit parfois que «c’est une huile».

Une expression apparue vers la fin du XIXe siècle, dans le domaine militaire, et plus particulièrement au sein de l‘école de Saint-Cyr. Dans le jargon de l’armée, les «sardines» désignaient en effet à l’époque les galons des gradés. Ainsi, les hommes qui étaient les mieux placés dans la hiérarchie étaient ceux qui avaient le plus de «sardines» sur leur uniforme.

Ces dernières y étaient serrées comme dans les boîtes de conserve où elles baignent dans l’huile. C’est ainsi que les soldats ont d’abord imaginé l’expression «nager dans les huiles», pour faire référence à une rencontre avec des officiers importants.

Puis, au fil du temps, la locution a fini par être simplifiée et perdre sa dimension militaire en passant dans le langage courant.