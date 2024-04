Poisson d'avril : quelle est l'origine de cette fête populaire ?

La traditionnelle fête populaire de «plaisanteries» et de «facéties» a lieu ce lundi 1er avril. Au cours de cette journée, on a l’habitude de faire des blagues et des canulars à l’occasion du «poisson d’avril», dont les origines sont discutées.

La journée des farces et de plaisanteries est ouverte. Ce lundi 1er avril est le premier jour du 2e mois du printemps. C'est également le seul et unique jour où la plaisanterie, la farce et les canulars sont, en grande partie, tolérés, puisqu'en effet il s'agit du «poisson d'avril».

Bien que l'objectif lié à cette fête populaire soit connu, ses origines, elles, sont toujours discutées.

Deux époques pour deux explications

L'une des explications les plus populaires fait remonter cette tradition au début du XVIe siècle. En effet,1564, le roi Charles IX avait pris la décision de décaler la date du nouvel an dans le pays, jusqu’alors célébré entre le 25 mars et le 1er avril, au 1er janvier, pour respecter le calendrier grégorien.

Malgré ce changement, de nombreux Français ont continué à offrir des étrennes à leurs proches à ce moment de l’année, par habitude ou par ignorance.

Alors pour se moquer gentiment d’eux, certains de leurs proches, qui avaient intégré le nouveau calendrier, s’amusaient à leur envoyer de faux cadeaux ou des invitations à des fêtes qui n’avaient finalement pas lieu.

Cette période marquant également la fin du signe ­astrologique du poisson, ces farces ont servi de base aux fameux «poissons d’avril».

La 2e origine liée à cette fête populaire remonterait à l’Antiquité grecque. En effet, à l’époque, on consacrait certaines journées à des divinités. Et la journée du 1er avril, qui survient au 12e jour après l’équinoxe de printemps, était, elle, dédiée au Dieu du rire. Cette tradition s’est poursuivie dans la Rome antique et le 1er avril était destiné à se faire des farces et à rire.