Les Victoires de la musique classique 2020 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La 27e cérémonie des Victoires de la musique classique - rendez-vous annuel des mélomanes qui récompense artistes instrumentaux, lyriques et compositeurs - aura lieu le vendredi 21 février et sera retransmise sur France 3 et France Musique.

En direct de l’Arsenal de Metz, cette 27ème édition, présentée pour la deuxième année consécutive par Leïla Kaddour-Boudadi et Judith Chaine, sera placée sous le signe de la découverte, de la variété et de la parité.

A partir de 21h, des artistes seront appelés à se produire sur scène, parmi eux Le Concert de la Loge et Julien Chauvin, Alondra de la Parra, cheffe d’orchestre, Lisa Batiashvilli, violoniste, Quatuor Ellipsos, saxophones, Marie-Josèphe Jude, piano, ou encore l'humoriste Alex Vizorek pour un hommage décalé à Beethoven dont on célèbre le 250e anniversaire de sa naissance.

La liste des nommés :

Soliste instrumental : Bertrand Chamayou, piano; Alexandre Kantorow, piano; Magali Mosnier, flûte.

Artiste lyrique : Benjamin Bernheim, ténor; Karine Deshayes, mezzo-soprano; Elsa Dreisig, soprano.

Compositeur : Francesco Filidei - L’Inondation, opéra (création / France); Betsy Jolas - Femme le soir, pour violoncelle et piano (création / France); Camille Pépin - The Sound of Trees, pour clarinette, violoncelle solo et orchestre (création / France).

Enregistrement : Berlioz - Symphonie Fantastique — Les Siècles, François-Xavier Roth - Harmonia Mundi; Offenbach Colorature — Jodie Devos - Alpha; Saint-Saëns - Piano Concertos Nos. 3, 4 &5 « L’Egyptien » - Alexandre Kantorow - Bis.

Révélation, soliste instrumental : Théotime Langlois de Swarte, violon et violon baroque; Raphaëlle Moreau, violon; Gabriel Pidoux, hautbois.

Révélation, artiste lyrique : Kévin Amiel, ténor; Adèle Charvet, mezzo-soprano; Marie Perbost, soprano.