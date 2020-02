Parasite : Tout savoir sur le projet de son adaptation en série

Auréolé de quatre statuettes lors de la dernière cérémonie des Oscars, dont celui du «meilleur film», «Parasite» va faire l’objet d’une adaptation en série pour la chaîne américaine HBO, avec le réalisateur Bong Joon-ho aux commandes. CNEWS vous en dit plus sur ce projet aussi intriguant que polémique.

Il sera épaulé par Adam McKay, le réalisateur des films «The Big Short» et «Vice», et producteur de l’excellente série «Succession» diffusée sur HBO (et en France sur OCS). L’annonce de ce projet de spin-off s’est déroulée avant même que «Parasite» ne crée la sensation aux Oscars. Si peu de détails ont été dévoilés depuis, Bong-Joon-ho a déjà évoqué à plusieurs reprises les pistes de travail de cette série qui pourrait compter entre 5 et 6 épisodes. Le réalisateur envisage de mettre en image un film de six heures dans lequel il aura l’opportunité d’insérer des idées qui n’ont pas été exploitées dans «Parasite».

«Je ne pouvais tout simplement pas inclure toutes ces idées dans les 2 heures que dure mon film. Donc elles ont toutes été stockées dans mon iPad et mon objectif avec cette série limitée est de créer un long-métrage de 6 heures», explique-t-il au site américain The Wrap. «Par exemple, dans le film, lorsque la gouvernante d'origine, Moon-Gwang, revient plus tard dans la soirée, quelque chose est arrivé à son visage. Même son mari pose des questions à ce sujet, mais elle ne répond jamais. Je sais pourquoi elle a ces marques sur le visage. J'ai une histoire pour ça et à partir de ça. Et puis pourquoi connaît-elle l'existence de ce bunker ? Quelle relation a-t-elle eu avec cet architecte pour connaître ce bunker ? J'ai donc toutes ces histoires cachées que j'ai stockées», poursuit-il.

Un casting qui fait polémique ?

La question de savoir qui tiendra les premiers rôles dans cette série limitée commence déjà à alimenter les polémiques outre-Atlantique. Selon plusieurs rumeurs, Mark Ruffalo et Tilda Swinton seraient fortement pressentis pour incarner les personnages principaux. Un choix fortement critiqué pour plusieurs raisons. Les fans du film regrettent amèrement qu’aucun acteur du film original ne soit – pour le moment – envisagé pour reprendre leur rôle respectif dans l’adaptation pour le petit écran. Une crainte (rien n’a été confirmé sur ce point, pour rappel) d’autant plus compréhensible que l’histoire de la série est directement liée à celle développée dans le long métrage. Toutefois, tout espoir n’est pas perdu pour ce qui est de les voir revenir pour la version télévisée.

L’inquiétude est aussi de voir Hollywood verser une nouvelle fois dans sa fâcheuse tendance à faire du «whitwashing», pratique qui consiste à faire jouer à des acteurs blancs des personnages de couleurs (que le site américain Fandor avait illustré dans une vidéo de 2 minutes en 2017.

A Brief History of Hollywood Whitewashing from Fandor on Vimeo.

Enfin, certains dénoncent le fait de voir Hollywood surfer sur la vague du succès rencontré par ce film coréen avec une adaptation américanisée pour le petit écran qui, selon eux, ne pourra que décevoir les fans de «Parasite». Dans le camp des optimistes, voir des enthousiastes, le fait que Bong-Joon-ho se charge de l’adaptation télévisée (contrairement à celle de son film «Snowpiercer» qui est attendue pour le 31 mai prochain sur la chaîne américaine TNT) a de quoi susciter l’excitation. De même que son association avec Alan McKay à la production exécutive, ce dernier ayant fait ses preuves sur HBO avec «Succession». Le succès colossal du film participe à créer une attente énorme autour de la série. Et il sera intéressant de voir comment le projet évolue à l’avenir.

"4 Oscars pour #Parasite cette nuit ! Faudrait vraiment que je le (re)voie"





.@ParasiteMovie, grand gagnant des #Oscars 2020, sera diffusé en exclusivité sur CANAL+ et sur @myCANAL dès le lendemain des #César, le samedi 29 février ! pic.twitter.com/zpYBJbs1ku — CANAL+ (@canalplus) February 10, 2020

A noter que «Parasite» sera disponible sur la plateforme myCANAL à partir du 29 février.