«Fallout» : l'intérêt pour les jeux vidéo dopé par la série

Depuis sa sortie jeudi dernier, la série «Fallout», produite par Jonathan Nolan et Losa Joy, a relancé les ventes des différents jeux vidéo de la célèbre franchise. Cette dernière a vu débarquer près de 100.000 nouveaux joueurs sur la plate-forme Steam.

Relancer les ventes d’un jeu vidéo avec une série ? C’est l’effet «Fallout», sorti jeudi dernier sur Prime Video. Cette adaptation de la célèbre franchise de jeux vidéo, produite par Jonathan Nolan et Losa Joy, a boosté les ventes des titres de la saga, plusieurs années après leurs sorties.

Le nombre de joueurs simultanés doublé

C’est en tout cas ce qu’annonce la base de données SteamDB dans un message publié dimanche sur X. Selon elle, l’arrivée de la série «Fallout» a plus que doublé le nombre de ses joueurs simultanés sur la plate-forme de jeux en ligne Steam. Concrètement, lundi, quelques jours après la diffusion de la série, plus de 130.000 joueurs ont lancé «Fallout 76» (2018), «Fallout 4» (2015) et «Fallout : New Vegas» (2010) sur Steam. À titre de comparaison, ils étaient moins de 35.000 cinq jours plus tôt.

Fallout has more than doubled its concurrent players on Steam with the release of the Fallout TV series. pic.twitter.com/eE0dQiYXQW — SteamDB (@SteamDB) April 14, 2024

Et à en croire les chiffres fournis par la société Layer Licensing au site britannique GamesIndustry, le jeu a été dopé sur l’ensemble des supports, comme «Fallout Shelter», disponible sur mobile. Ce dernier a vu ses recettes quotidiennes multipliées par quatre, générant près de 80.000 dollars samedi, et ses téléchargements par trois.

Avec son monde rétrofuturiste, qui se déroule plus de 200 ans après une guerre nucléaire mondiale, la série connaît un certain succès auprès du public et affiche une note de 93% sur l’agrégateur d’avis «Rotten Tomatoes». En plus de voir les ventes de jeu être boostées, «Fallout» a été la plus streamée dans le monde sur Prime Video, comme l’indique sur X le compte officiel de la série, produite par les créateurs de «Westworld».

Apport économique

Pour se rapprocher au plus près de l’univers du jeu vidéo, le concepteur Todd Howard, réalisateur de «Fallout 3» et «Fallout 4» au sein de Bethesda Games Studios, et son équipe ont participé à la production de cette adaptation. Pourquoi ? Les éditeurs ont aujourd’hui compris qu’une adaptation réussie auprès du public pouvait avoir un apport économique important pour leur licence.

«Fallout» n’est pas la première série à s’inspirer de l’univers du gaming. Avant sa diffusion, «The last of us» (2023 - HBO) et «The Witcher» (2019 - Netflix), deux autres adaptations de jeux, avaient elles aussi poussé les fans vers leurs consoles. «The Witcher 3» avait même vu ses ventes des éditions physiques exploser de 554% aux Etats-Unis le mois de sortie de la série. De même, le succès de «The last of us» avait relancé les ventes du «remake» du jeu original, sorti quelques mois avant la diffusion de la série.