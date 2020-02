Macaulay Culkin au casting d'American Horror Story

Mercredi 26 février, le réalisateur américain Ryan Murphy a dévoilé sur son compte Instagram le genérique de la saison 10 de la série «American Horror Story».

Dans une étrange vidéo tournée sur une plage et rythmée par les vagues et la musique «Dead by Night» d’Orville Peck, le nom de Macaulay Culkin est apparu au côté de ceux des habitués de la série d'anthologie, à savoir Kathy Bates, Leslie Grossman, ou encore Sarah Paulson.

Âgé de 39 ans, Macaulay Culkin est devenu un enfant-star dans les années 1990 avec le succès de la comédie «Maman j’ai raté l’avion».

Pour l’instant, le showrunner Ryan Murphy n’a rien dévoilé d’autre, ni sur l’intrigue, ni sur la date de diffusion du show horrifique dont on sait cependant déjà qu’il été renouvelé pour trois saisons supplémentaires.