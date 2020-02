«Devs» : le thriller high tech d'Alex Garland («Ex machina») à voir sur Canal+Séries

Première série d’Alex Garland («Ex Machina», «Annihilation»), le thriller high-tech «Devs», arrive en exclusivité à l'heure US sur Canal+Séries à partir du 6 mars, les vendredis à 23h (deux épisodes d'abord puis un par soirée), ainsi que sur myCanal.

Produite par FX (Disney), et diffusée aussi à partir de ce mois de mars sur Hulu outre-Atlantique, «Devs» suit Lily Chan (Sonoya Mizuno), une ingénieure en informatique, qui veut comprendre la vérité derrière la mort de son petit-ami. Programmeur dans le domaine de l'intelligence artificielle, il venait de créer un algorithme capable de prévoir à l’avance les actions d’un organisme vivant quand il a été recruté pour travailler sur «Devs», un projet ultra-secret développé par la même société que celle de Lily. Dans sa quête, elle va se confronter à Forest (Nick Offerman vu dans «Parks and Recreation»), le dirigeant, un gourou des nouvelles technologies comme on semble en trouver beaucoup dans la Silicon Valley, mais dont les secrets pourraient cacher de troubles desseins…

Expérience télévisuelle hors-normes, «Devs» est une série riche et complexe à l’atmosphère sombre et étrange. Elle semble nous plonger dans un futur très proche, et nous immerge à son rythme lent, dans le monde opaque de la haute technologie, son jargon et ses interminables lignes de codes, comme ceux qui ont nourri la série «Mr Robot». Elle est aussi volontairement malaisante, à l'instar de la scuplture géante représentant une enfant qui sert d’effigie à la société Amaya.

Un parti pris esthétique clairement d’avant garde, qui mise sur les contrastes comme avec les curieux parallélépipèdes disposés autour du siège la société implantée au coeur de la nature luxuriante d'une forêt de sequoias. Des artefacts fascinants qui ne sont pas sans rappeler le monolithe de «2001, Odyssée de l’espace», monument de la science-fiction qui hante toute l'oeuvre de Garland.

A travers cette série conspirationniste, le réalisateur convoque questionnements métaphysiques, peurs existentielles et paranoïa. Et si le libre-arbitre n’existait pas ? «Devs» propose une intéressante réflexion philosophique sur le déterminisme.

Déjà au casting des films d'Alex Garland, et aperçue aussi dans «Maniac», Sonoya Misuno, qui incarne l'héroïne, confirme ici son goût pour les projets atypiques. Dans le rôle du bras droit du magnat Forest (troublant Nick Offerman), Allison Pill («Star Trek : Picard»), au diapason avec l’ambiance énigmatique, livre elle aussi une performance remarquable.