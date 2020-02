«Three Girls» : une mini-série percutante sur l'histoire vraie d'un trafic sexuel de mineures

Diffusée le jeudi 5 mars prochain sur Arte, la minisérie britannique «Three Girls» revient sur le scandale d’un trafic sexuel d’adolescentes qui a secoué l’Angleterre en 2012. Un 3x60 minutes percutant, récompensé par cinq Bafta en 2018, dont la meilleure minisérie et le Prix spécial du jury pour la fiction européenne à La Rochelle 2017.

Début de sa descente aux enfers, en 2008 Holly Winshaw, 15 ans, vient d’emménager avec sa famille à Rochdale, cité pauvre du nord de l’Angleterre. En pleine révolte contre l’autorité de son père Jim qui vient de perdre son travail, elle multiplie les virées avec ses nouvelles copines, Amber et Ruby Bowen, deux sœurs de 15 et 13 ans livrées à elles-mêmes et qui passent leur temps dans des fast-foods pakistanais où le livreur, Shabir Ahmed, dit «Daddy», les abreuve de kebabs, de cigarettes et de vodka. Un jour, ce dernier exige une contrepartie et viole Holly...

«Three Girls», mini-série britannique en trois épisodes, chronique le calvaire de trois des victimes du trafic sexuel qui a secoué l’Angleterre en 2012. Le supplice atroce qu’elles ont enduré, celui du gang de violeurs d’une part, mais aussi celui de n’avoir pas été écoutées ni aidées par la police et le système judicaire. Entre 2004 et 2010, le groupe d’hommes a abusé et exploité sexuellement plus d’une quarantaine de mineures en toute impunité. Durant toute cette période, seule une employée d’un centre d’éducation sexuelle, n’aura cessé d’alerter les services sociaux et la police, mais en vain.

L’interprétation à fleur de peau les jeunes actrices de cette série coup de poing - récompensée notamment par cinq Bafta Awards - est remarquable de sobriété et de justesse.