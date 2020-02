Spenser confidential : Mark Wahlberg sort ses muscles sur Netflix

Le comédien Mark Wahlberg et le réalisateur Peter Berg sont à nouveau réunis dans «Spenser Confidential», un film d’action qui ravira les amateurs de bastons.

L’histoire débute au moment Spenser, un ancien flic réputé pour causer plus de problème qu’il n’en résout, sort de prison après 5 ans d’incarcération. Pour lui, une nouvelle vie commence, et il souhaite l’entamer loin de la ville de Boston. Mais avant de mettre les voiles, son ancien coach de boxe, Henry, lui demande de l’aider avec sa dernière recrue, Hawk. Ce dernier pratique le MMA (arts martiaux mixtes, ndlr) et est convaincu qu’il sera un meilleur élève que Spenser.

Quand l’ex-flic apprend le meurtre de deux de ses anciens collègues, il ne peut supporter l’idée de laisser ce crime impuni. Spenser veut exposer au grand jour les relations entre une police corrompue, les cartels de drogue, et des hommes politiques véreux. Pour l’aider dans cette mission à haut risque, il recrute Hawk et son ancienne petite amie, Cissy.

«Spenser Confidential» marque la 5e collaboration entre le réalisateur Peter Berg et Mark Wahlberg qui, cette fois, se retrouvent sur Netflix dans un long métrage débordant de scènes d’action. Les fans du comédien le retrouve dans un registre devenu la norme pour lui, à savoir mettre ses muscles et son sens de la réplique au service d’un scénario convenu et sans surprise. Mais terriblement efficace.

S’il paraît évident que «Spenser Confidential» ne remportera pas la prochaine Palme d’or (duh !), voilà un film qui ressemble exactement à ce qu’il prétend être, avec ses bagarres, son humour «badass», et sa galerie de personnages haut en couleur. Rien de plus, rien de moins. Les fans du genre pourront savourer tranquillement. Les autres n’auront qu’à passer leur chemin.

«Spenser Confidential», à partir du 6 mars sur Netflix