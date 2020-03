The Mandalorian, America Ferrera, Hawaii 5-O : les 3 infos TV à retenir

Robert Rodriguez derrière la caméra dans la saison 2 de «The Mandalorian» ; America Ferrera quitte «Superstore» ; la série « Hawaii 5-0 » annulée : voici les 3 infos TV à retenir.

Selon le site américain starwarsnews.net, Robert Rodriguez (Planète Terreur, Machete, Alita : Battle Angel) aurait eu l’opportunité de tourner différentes scènes d’un épisode de la saison 2 de la série événement de Disney+, «The Mandalorian», dont le tournage a débuté l’automne dernier. Une contribution qualifiée de «géniale» par un membre de la production, croit savoir le site. On y apprend également que Bryce Dallas Howard (la fille de Ron Howard, ndlr), qui a réalisé l’épisode 4 de la saison 1, sera à nouveau derrière la caméra pour un nouvel épisode de ce deuxième chapitre.

Annoncé comme un des réalisateurs susceptibles de travailler sur la saison 2 de «The Mandalorian», James Mangold a démenti les rumeurs sur Twitter en réponse à un message relayé par Ron Howard. Le réalisateur de «Logan» et «Le Mans 66» affirmant n’avoir jamais eu de discussion à ce propos.

Hey Ron. I'm so pleased if it's true about Bryce directing another part of Mandalorian, but I can tell you its not true about me. Not doing it, never discussed it. And I suggest fans should look at who's "reporting" this & make a note that these sites present conjecture as fact.

— Mangold (@mang0ld) February 29, 2020