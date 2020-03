Netflix : le tournage du film «Red Notice» avec Dwayne Johnson affecté par le Coronavirus

Le film «Red Notice» avec Dwayne Johnson, Gal Gabot et Ryan Reynolds n’a toujours pas débuté son tournage en Italie en raison du Coronavirus, rapporte le site américain Deadline. Une nouvelle location pourrait être trouvée par la production.

La majeure partie de ce long-métrage, qui est attendu dans le courant de l’année 2021 sur Netflix, a été tournée à Atlanta. Mis en image par Rawson Marshall Thurber (Skyscraper, Les Miller, une famille en herbe), «Red notice» suit l’enquête d’un agent d’Interpol pour mettre la main sur trois des voleurs d’art les plus recherchés au monde. Dans un post Instagram datant de mi-janvier, Dwayne Johnson précisait que les spectateurs découvriront trois personnages de haut vol qui réuniront le «meilleur voleur d’art», le «meilleur traqueur» et le «meilleur escroc».

A noter que la comédienne Ritu Arya (The Umbrella Academy) et la star de la série Silicon Valley, Chris Diamantopoulos, seront également présents au casting. De plus en plus de productions sont affectées par le Coronavirus à Hollywood, comme le film «Mission : Impossible 7» contraint de reporter de 3 semaines son tournage prévu à Venise, en Italie.