«Les Misérables» : la mini-série britannique arrive en France

Diffusée fin 2018 sur la BBC, la mini-série « Les Misérables » débarque ce 28 mai sur le service de streaming Starzplay.

Adaptation du chef d’oeuvre de Victor Hugo par Andrew Davies («House of Cards», «Guerre et Paix», «Le Journal de Bridget Jones»), la série en huit épisodes plonge en France au XIXe siècle et suit Jean Valjean (Dominic West de «Sur écoute»), qui après avoir passé 19 années en prison pour avoir volé une miche de pain se consacre à aider les plus pauvres en particulier une petite orpheline prénommée Cosette (Ellie Bamber d’ «Orgueil et Préjugés»). Mais il ne peut échapper bien longtemps à son passé... Son ennemi l’inspecteur Javert (David Oyelowo de «Interstellar»), va de nouveau lui causer bien des soucis…

«Nous voulions raconter Jean Valjean, Javert, Cosette dans le texte. Sans danse, ni chanson. La prose de Victor Hugo est intemporelle», a confié au Figaro le producteur Chris Carey. «L’intrigue se déroule dans la France du XIXe siècle, mais Victor Hugo l’a rédigée en pensant à tous les déshérités et dépossédés du monde entier. Les inégalités, le fossé grandissant entre riches et pauvres, sont malheureusement encore plus d’actualité de nos jours», a-t-il poursuivi expliquant par ailleurs que le scénariste chevronné Andrew Davies «a su garder les moments poignants, ceux inscrits dans la mémoire collective pour lesquels nous étions attendus au tournant, notamment les scènes de barricades, le coup de foudre entre Marius et Cosette».

Le casting est complété par Lily Collins («Tolkien»), Josh O'Connor («La folle aventure des Durrell») et Olivia Colman («La Favorite ).