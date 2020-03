«Why women kill» : la nouvelle série du créateur de «Desperate Housewives» arrive sur M6

Lancée sur la plateforme CBS All Access, «Why Women Kill», nouvelle série de Marc Cherry, le créateur de la série culte « Desperate Housewives », arrive le 26 mars à 21h05 sur M6.

Réalisée par Marc Webb («500 jours ensemble», «The Amazing Spider-Man»), cette comédie noire, à la fois glamour et piquante, suit trois femmes à trois époques différentes. La première, Beth Ann, est une femme au foyer des années 1960 (Ginnifer Goodwin), la deuxième, Simone, une mondaine des années 1980 (Lucy Liu), enfin la troisième, Taylor, est une working girl de 2019 (Kirby Howell-Baptiste). Leurs points communs ? Elles vivent dans la même maison, sont trompées par leurs époux respectifs, et sont bien décidées à se venger «car si le rôle des femmes dans la société a changé, leur réaction à la trahison, elle, reste la même.»

«J’ai choisi d’aborder des situations du quotidien pour montrer la façon dont le rôle des femmes a changé et comment le mariage a évolué, confie le créateur Marc Cherry qui use du même sens de l’humour et du même machiavélisme que dans 'Desperate Housewives'. Cela montre aussi que l’époque dans laquelle les femmes vivent, influe sur les choix qu’elles font. Au milieu de toute cette débauche amusante, je distille un peu de politique», ajoute-t-il.

A noter qu’une saison 2 sera en tournage au printemps mais - série d’anthologie oblige - les personnages et les comédiens ne seront pas les mêmes.