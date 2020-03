The Resident : la série médicale fait don de son matériel pour aider les soignants

Alors que son tournage est suspendu – comme beaucoup d’autres fictions – à cause de l’épidémie de coronavirus, la série médicale américaine The Resident a choisi de faire don de l’ensemble de son matériel pour aider les soignants.

C’est ainsi qu’un hôpital d’Atlanta a reçu une livraison de cartons contenant des masques, des blouses, des gants, et bien d’autres équipements de la part de la production afin de les aider à faire face à l’afflux de personnes malades. Une initiative relayée sur Instagram par le docteur Karen Law, rhumatologue dans l’établissement. «A toute l’équipe de The Resident, merci pour ce don incroyablement généreux qui vient de votre plateau : blouses, masques, gants, et toutes ces choses dont le personnel ont besoin pour soigner notre communauté en pleine épidémie du Covid-19», écrit-elle.

«Hier, j’ai eu une discussion très sérieuse avec les internes à propos du faible niveau de nos stocks de matériels, et à quel point il était improbable que nous recevions une livraison de nouveaux masques comme par magie. Et pourtant, cette livraison magique de masques EST arrivée, sous la forme de ce don très généreux. Cette marque de soutien de la part de la communauté est si importante aux yeux du personnel soignant qui consent à de nombreux sacrifices pour être présents dans les hôpitaux et venir en aide à ceux qui en ont besoin», poursuit-elle.

Diffusée en France sur la chaîne Warner TV (et aux Etats-Unis sur la FOX), The Resident suit le médecin Conrad Hawkins (Matt Czuchry) au sein de l’hôpital Chastain Memorial à Atlanta. Idéaliste, il n’hésite pas à braver les décisions de sa hiérarchie pour le bien des patients.