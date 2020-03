Le guide des séries à voir sur les plates-formes de streaming du 23 au 29 mars

Episodes inédits en US+24 et nouveautés à découvrir cette semaine... Voici un guide pour ne rien manquer des séries à voir en streaming entre le 23 et le 29 mars.

Sur MyCanal

Le 23 mars : « Homeland », saison 8, épisode 7.

Le 23 mars : « Better Things », saison 4, épisode 4.

Le 24 mars : « Breeders », saison 1, épisode 5.

Le 25 mars : « Dave », saison 1, épisode 4.

Le 27 mars : « Brooklyn Nine-Nine », saison 7, épisode 9.

Le 27 mars : «Devs», saison 1, épisode 5.

Le 29 mars : « This is us », saison 4, épisode 18.

Sur Netflix

Le 23 mars : « Freud », saison 1, épisode 1.

Le 23 mars : « Outlander » saison 5, épisode 6.

Le 24 mars : « Better call Saul », saison 5, épisode 6.

Le 26 mars : « Unorthodox », saison 1, épisode 1.

Le 27 mars : « Ozark », saison 3.

Sur OCS à la demande

Le 23 mars : « The Walking Dead », saison 10 épisode 13.

Le 23 mars : « Larry et son nombril », saison 10, épisode 10.

Le 23 mars : « Westworld », saison 3, épisode 2.

Le 24 mars : « The Plot against America », saison 1, épisode 2.

Le 28 mars : « High Maintenance », saison 4, épisode 8.

Le 28 mars : « Strike Back », saison 8, épisode 7.

Sur Amazon Prime Video

Le 27 mars : « Star Trek : Picard », saison 1, épisode 10.

Apple TV+

Le 27 mars : « Histoires fantastiques », saison 1, épisode 4.

Starzplay

Le 26 mars : « Les Misérables », saison 1 en intégralité.