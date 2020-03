Canal+ dévoile ses offres incluant Disney+ avant le lancement de la plate-forme le 7 avril

Repoussé au 7 avril à la demande du gouvernement français, le lancement de Disney+ se prépare chez Canal+, qui sera le distributeur exclusif de la plate-forme de streaming sur les box Internet en France.

Le groupe Canal+ en profite pour dévoiler le détail de ses offres incluant Disney+ avec la mise en place de 5 packs, dont une offre spéciale à durée limitée (valable jusqu’au 3 juin 2020). Certains packs, comme Famille+ et Ciné/séries, bénéficient de réductions.

- Offre spéciale CANAL+ / Disney+ : disponible à 19,90€ par mois (avec un engagement de deux ans) jusqu’au 3 juin 2020.

- Pack Famille+ : disponible à 29,90€ par mois, avec Canal+/ Disney+ et 60 chaînes cinémas, séries et documentaire jeunesses (puis 34,90€ par mois après deux ans).

- Pack Ciné/séries : disponible à 34,90€ par mois, avec les chaînes cinéma, Canal+Séries, Netflix (2 écrans), OCS, et Disney+ (puis 49,90€ par mois après deux ans).

- Pack + de Canal + : disponible à 24,90€ par mois, avec l’ensemble des chaînes Canal+, et à Disney+ (puis 34,99€ par mois après deux ans).

- Pack Intégrale+ : disponible à 89,90€ par mois, avec l’intégralité des chaînes et des services Canal+, et Disney+ (puis 99,90€ par mois après deux ans).

Le groupe Canal+ a également pensé à ses abonnés, puisque ceux qui disposent de l’offre Ciné/séries et Intégrale+ pourront disposer de Disney+ dans leur offre, sans le moindre surcoût. Les clients qui disposent des packs Canal+ et Famille+ se voient offrir la chaîne pendant une durée d’un an.