Un trailer explosif pour «La Terre et le Sang», qui débarquera le 17 avril sur Netflix

Netflix vient de mettre en ligne la bande-annonce de «La Terre et le Sang», un film d’action avec Sami Bouajila, à découvrir sur la plate-forme de streaming à partir du 17 avril.

L’acteur y incarne le personnage de Saïd, le patron d’une scierie familiale qui emploie d’anciens détenus et des jeunes en réinsertion. Quand un de ses apprentis est piégé par son frère, et se retrouve contraint de cacher une cargaison de cocaïne sur son lieu de travail, Saïd sait que les problèmes ne font que commencer.

Le gang ne tarde pas à débarquer pour réclamer la drogue. Soucieux de protéger sa fille de 18 ans et son employé, Saïd va s’engager dans une lutte sans merci avec la bande de criminels. Ils sont plus nombreux, et lourdement armés. Mais Saïd connaît le site comme personne, et compte en user pour rendre coup pour coup.

Réalisé par Julien Leclercq, qui a déjà travaillé avec Sami Bouajilla pour les films «Lukas» et «Braqueurs», «La Terre et le Sang» est un film d’action français comme il est rare d’en voir sur le petit écran. Sami Bouajilla se retrouve dans le rôle d’un père chef d’entreprise qui refuse de rompre devant la pression imposée par des trafiquants surarmés. Le thriller, très prometteur, s'annonce sous haute tension et violent.