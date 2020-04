Confinement : la télévision en mode coaching sportif

Pour encourager la population confinée à garder la forme, les chaînes de télévision dispensent des cours de gym.

Ainsi France Télévisions propose trois nouveaux rendez-vous depuis ce lundi 6 avril. Destinée «à toute la famille» et «à toutes les générations», l'émission #Restez en forme sera diffusée, quotidiennement sur France 3 et France 5, et de manière hebdomadaire sur France 2.

Elle est animée par deux éducateurs sportifs professionnels, Lucile Woodward et Amadou N'Diaye, qui proposent des exercices en cinq chapitres (échauffements, renforcement, cardio, challenge et étirements).

Ces entraînements seront ponctués par l'intervention quotidienne en duplex de grands sportifs, à l'instar de la boxeuse Sarah Ourahmoune ou du spécialiste du pentathlon moderne Elodie Clouvel.

De son côté, et déjà bien connue des téléspectateurs de C8, Gym Direct - qui propose déjà depuis de nombreuses années une séance quotidienne de sport - ajoute en ces temps de confinement une séance supplémentaire, tous les jours à 18h, sur le compte Facebook de la dynamique Sandrine Arcizet.

Autre rendez-vous sportif à suivre depuis son salon, Eurosport Fitness Club propose quant à elle chaque jour vingt minutes de fitness à 9h. De quoi garder énergie et tonicité.