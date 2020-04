Confinement : Comment Florian Gazan garde le moral

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, un seul mot d’ordre : rester chez soi. Et les personnalités sont elles aussi assignées à résidence. L’animateur de radio et de télévision Florian Gazan donne ses conseils pour survivre au confinement.

Commentateur du catch de la WWE sur la chaîne L’Equipe avec Christophe Agius, Florian Gazan continue depuis son domicile de poser ses punchlines lors des compétitions, suite aux mesures de confinement prises par le gouvernement. Il est également dans la bande de L’Equipe d’Estelle, du lundi au vendredi à 17h30.

Il a accepté de révéler ses astuces au quotidien pour tenir le coup pendant cette période compliquée, certes, mais où il est encore possible de trouver des sources de bonne humeur.

La musique pour se réveiller du bon pied

«Easy lover» de Phil Bailey & Phil Collins, enchainé avec «Le Loir et Cher» de Michel Delpech, «Good Morning» de Kanye West, «Celibrity skin» de Hole et «L’Estate Addosso» de Jovanotti…oui, je mets du temps à me réveiller !

L’activité pour rester en forme

Le vélo d’appartement. Je fais en moyenne 20 kilomètres par jour. Je colle des posters de paysage sur le mur, comme ça j’ai l’impression de faire le Tour de France dans mon salon.

La lecture pour s’évader

Les modes d’emploi d’électroménager. J’ai découvert que mon four et ma machine à laver avaient des fonctionnalités que je ne soupçonnais même pas ! Sinon L’Equipe, Le Parisien et Twitter, qui est redevenu fréquentable et hyper créatif, au moins ce p*** de virus aura eu un bon côté.

Le plat pour se faire plaisir

Une pizza tomates-chorizo-poivrons faite maison, ou des frites pommes de terre, courge butternut, patate douce maison aussi !

Le(s) film/séries pour passer le temps

La saison 4 de La Casa de Papel évidemment. Voir une série avec des gens confinés dans une banque, ça va me permettre de m’évader un peu :) Sinon Le jeu anglais, sur Netflix toujours, sur les origines du football en Angleterre, ZéroZéroZéro sur Canal+, signée par les créateurs de Gomorra, ma série préférée. Et sinon, je me refais mes films-culte «Les dents de la mer», «Que les gros salaires lèvent le doigt» et «Derrière la porte verte», parce que le confinement tout seul au bout d’un moment...

Une habitude pour tenir le coup au quotidien

Les apéros live avec la famille, les potes, c’est fou comme l’éloignement rapproche au final. Et puis, l’avantage c’est qu’en cas de verre en trop, chacun vomit chez soi.

Le compte Insta/Twitter/Facebook à conseiller pour survivre :

Le compte Instagram @creustel avec des extraits de films détournés sur les «joies» du confinement, c’est souvent hilarant.