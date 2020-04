Lisa Kudrow de «Friends» rejoint la série «Space Force» sur Netflix

La série «Space Force», attendue pour le 29 mai prochain sur Netflix, pourra compter sur la présence de Lisa Kudrow au générique.

L’interprète de Phoebe dans Friends rejoint un casting prestigieux composé de Steve Carell, John Malkovitch, Ben Schwartz, Diana Silvers ou encore Tawny Newsome. Une distribution qui pourrait bien imposer cette comédie spatiale comme une des fictions incontournables de la plate-forme de streaming dans les mois à venir.

L’histoire suit le Général Mark R. Naird (Steve Carell), qui vient d’être nommé en tant que responsable d’une nouvelle entité appelé la Space Force, l'Armée de l'espace. Une promotion qui ne réjouit guère l’officier, qui espérait poursuivre son ascension hiérarchique au sein de l’US Air Force. Il se retrouve contraint de déménager avec sa famille dans une base isolée du Colorado, pour pendre la tête d’une équipe de scientifiques aux personnalités singulières dont la mission exacte n’est claire pour personne, si ce n'est d'envoyer un homme sur la Lune... peut-être. Et d'asseoir la domination des Etats-Unis d'Amérique dans l'espace... éventuellement.

Lisa Kudrow jouera le rôle de Maggie Naird, une femme qui «a joué le rôle d’épouse idéale et dédié sa vie à soutenir la carrière de son mari au sein de l’Armée de l’Air de Washington. Mais alors que Mark doit relever son plus grand défi professionnel, elle se détache peu à peu de son ancienne vie et décide de prendre une autre direction», révèle Netflix.