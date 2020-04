«The Unbreakable Kimmy Schmidt» : la bande-annonce de l'épisode interactif qui embarque Daniel Radcliffe

Un an après sa quatrième et dernière saison, la loufoque comédie «The Unbreakable Kimmy Schmidt» sera de retour le 12 mai avec un épisode interactif.

Netflix a dévoilé la bande-annonce de cet opus spécial qui compte un certain Daniel Radcliff («Harry Potter») au casting.

À la manière de «Bandersnatch», l’épisode de «Black Mirror» au cours duquel les spectateurs sont appelés à faire des choix qui ont des répercussions sur la suite de l'intrigue, cet épisode interactif - intitulé «Kimmy Vs. the Reverend» - permettra d’intervenir sur le destin des personnages.

L'histoire verra Titus (Tituss Burgess), Jacqueline (Jane Krakow­ski), Liliane (Carol Kane) et bien sûr Kimmy (Ellie Kemper) tout mettre en oeuvre pour empêcher le révérend Richard Wayne Gary Wayne (hilarant Jon Hamm) de commettre ses méfaits. Kimmy parviendra-t-elle à l'arrêter afin d'arriver à son mariage à temps ?

Actuellement au générique de la saison 2 de la série «Miracle Workers», Daniel Radcliff continue son petit bonhomme de chemin dans les comédies, ici dans la peau d'un personnage qui s'annonce truculent, celui du prince Frederick Windsor, 12e dans la lignée de succession au trône d’Angleterre.

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend — an all-new interactive special premieres May 12





Ellie Kemper, Tituss Burgess, Jane Krakow­ski, Carol Kane, and Jon Hamm return — plus Daniel Radcliffe joins in on the fun as you get to decide how the story ends! pic.twitter.com/HU2tjF8xY2

— See What's Next (@seewhatsnext) April 15, 2020