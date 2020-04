Confinement : «The Voice» contrainte de repousser ses deux derniers primes

L’édition 2020 de «The Voice» est contrainte de faire une pause. Les deux derniers épisodes, qui devaient être diffusés les 2 et 9 mai prochains, sont reportés à une date indéterminée.

Les fans du concours de chant, dont la saison 9 est diffusée ces dernières semaines tous les samedis soirs sur TF1, devront donc patienter pour connaître la ou le gagnant de cette année.

La demi-finale et la finale devaient avoir lieu en direct depuis le Palais des Sports, mais suite à l’annonce du prolongement du confinement lié à l’épidémie de coronavirus, la Direction de la première chaîne a décidé de déprogrammer l’émission.

«Soit on est confiné, soit on ne l'est pas. The Voice exige un minimum de qualité, on préfère attendre plutôt que de proposer une émission dégradée. On a déjà nos candidats, nos coachs, on est prêts !» avait assuré Fabrice Bailly, directeur des programmes et acquisitions de TF1, dans une interview donnée au Parisien. Et d'ajouter : «Si nous n’avons pas la possibilité de faire ces deux émissions en direct en mai, dans la foulée de celles déjà enregistrées, on reportera à une date où ça sera possible, en respect de la prudence sanitaire». La date envisagée serait «avant l’été ou à l’automne».

Confinement oblige donc, les téléspectateurs n’auront pas rendez-vous avec le show présenté par Nikos Aliagas ce 2 mai mais, en lieu et place, à une rediffusion de l’édition 2017 du concert des Enfoirés.