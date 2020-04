Confinement, un mois après : les bonnes résolutions vues des réseaux sociaux

Le confinement n’échappe pas à la règle première de nos sociétés modernes : être efficace même coincé entre ses quatre murs. Un mois après son début, un premier bilan vu des réseaux sociaux s’impose... en toute subjectivité donc.

Achat de PQ, check. Recherche désespérée de spaghettis Barilla n°7, check. Plats plus ou moins équilibrés midi et soir, check. Abdos-fessiers, check. Ecole à la maison, check. Vacances d'enfants confinés, check. Visio-apéros avec les copains, check. Visio-conférences en slip, check. Visio-grands-parents-«mais je ne comprends pas je n'ai pas le son», check.

Dès le deuxième jour du confinement, on a pu voir nombre d'internautes horrifiés par ce qui les attendait. C'est vrai que vivre chez soi peut sembler une véritable aventure.

Le sport à la maison, c'est efficace... chez les autres

Certes entre deux infos angoissantes et trois gâteaux au chocolat confectionnés avec ses enfants, le sport sur tapis de salon est un moyen de se vider la tête et de ne pas (trop) grossir. Il y a bien entendu ces personnes qui parviennent à suivre les vidéos d’abdo-fessiers et enchaîner les salutations au soleil au milieu des Playmobils et des tasses de thé froides, mais la grande majorité d'entre nous finit inlassablement, au bout de deux étirements de doigts de pieds, par regarder le plafond et se demander s’il reste du PQ. Si le «PQ challenge est né» pendant ce début de confinement, il y a peut-être des raisons.

Le pain maison, c'est mieux chez le boulanger

Une autre épidémie est née : la manie de faire soi-même son pain. Pour pouvoir s'adonner à cette nouvelle passion nationale : pas de problème, les vidéos tutorielles sont nombreuses et les conseils sur Instagram pleuvent. Pourquoi tant d'amour pour le pain ? Les sociologues ont certainement leurs avis. En tout cas, les boulangers n’ont aucun souci à se faire pour l’avenir. Et les producteurs de farine se frottent les mains.

Quand t’as toujours pas fait « ton pain maison » (ou du yoga) à la 4ème semaine, t'as raté ton #confinement... pic.twitter.com/x1V189Xt6Z — adaptation mag (@adaptationcrew) April 7, 2020

Le (télé)travail, c'est (pas) la santé

Doit-on réellement revenir sur cette activité qui aurait pu se révéler être un rêve éveillé (travailler depuis son canapé avec accès illimité au frigo) et qui s'avère être un cauchemar pour les parents, les employeurs, les informaticiens et les enfants ? D'ailleurs, les seuls coupables de ce gros raté ce sont eux : les mioches sans école et experts en cache-cache. Que ceux qui parviennent à trouver une bonne planque pour bosser ni vus-ni connus, se fassent connaître.

L'école, merci Charlemagne

Ce matin, vous vous êtes levé(e) plein(e) de bonne volonté. Vous avez tenté de travailler avant le réveil des enfants pour pouvoir ensuite vous attaquer, plein(e) de joie, aux exercices de grammaire envoyés par la maîtresse de votre aîné, cela pendant que la pâte à sel de la cadette cuisait. C'était compter sans la mise à jour de l'ordinateur qui ne fonctionne pas, le petit dernier qui a décidé de manger les feutres de sa soeur et votre boss qui vous a «proposé» de lui rendre un important dossier avant 13h. Chose étrange, il est déjà 12h35 alors que vers 9h30, vous étiez «large».

L'école revient le 11 mai ? Allez hop, on y est presque. Courage, fuyons. Ah non, on ne peut pas.

@EmmanuelMacron vient de lancer une nouvelle discipline Olympique: le télétravail avec les enfants à la maison. pic.twitter.com/5tm67T9bnY — changeons la monnaie (@Changelamonnaie) March 12, 2020

Les courses

En début du confinement, vous vous battiez presque avec votre conjoint(e) pour sortir faire les courses hebdomadaires, histoire de prendre l'air. Désormais, la petite balade vire à l'expédition glauque dans une forêt hantée en pleine nuit.

Le monsieur qui tousse au deuxième étage a-t-il appuyé sur le bouton de l'ascenseur ? Entre deux vérifications de l'attestation de sortie, vous tentez de (re)mettre votre masque maison confectionné avec une couche-culotte comme vous avez pu voir sur un super tuto Youtube. Au supermarché, une vieille dame ne comprend pas les étiquettes et s'approche dangereusement de vous pour vous poser tout un tas de questions. Malheureuse ! Vous êtes certainement infecté(e). Vous rentrez chez vous, vous avez oublié la farine pour votre pain maison. Vous repartez, vous oubliez votre attestation de sortie et votre masque en couche-culotte. La vieille dame vous parle à nouveau. Ça y est, vous suez, vous vous sentez oppressé(e), vous êtes malade, elle est malade, c’est sûr.

vertige de l'amour en quarantaine

Chaussettes qui puent, douches et lavages de dents aléatoires, pyjamas jusqu'à 18h - heure du visio-apéro avec les copains, petite bedaine de monsieur qui dépasse de l'élastique du dit pyjama ? Epilation douteuse de madame ? Humeurs changeantes ? Vous êtes bien en avril 2020. Il paraît qu'en Chine, le déconfinement a coïncidé avec une vague de divorces. C'était compter sans la réputation des Français et leur manque d'hygiène. C'est donc le coup de poker : soit les couples ne vont pas tarder à exploser, soit tout est comme d'habitude et nous continuerons à nous aimer sales, poilus, méchants.

La culture, quelle aventure

Dès les premiers jours de confinement, les médias et leurs déluges d’articles sur la Culture à la maison vous ont culpabilisé(e). Le constat est simple : avant ce confinement, vous n'alliez jamais au musée et vous n'achetiez jamais de livres. L’occasion de s’y mettre ? Après quelques tentatives infructueuses, une évidence s’impose : vous préférez manger du chocolat devant un replay de «Cauchemar en cuisine», histoire d'être bien certain(e) de vous sentir chez vous.

Ouf. Merci monsieur Macron. Encore un mois pour rattraper tout le retard. Ou pour lâcher tout et assumer que le confinement réussi c'est peut-être parvenir à ne pas remplir frénétiquement son temps en choses efficaces.