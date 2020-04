Meghan Markle fait la promo du documentaire de Disney+ «Elephants» dont elle est la narratrice

Dans une vidéo diffusée sur la chaîne ABC, Meghan Markle évoque sa participation au documentaire «Elephants», diffusé sur la plateforme de vidéos Disney+.

La Duchesse de Sussex était annoncée ce lundi 20 avril au programme de «Good morning America» pour sa première interview depuis son installation à Los Angeles avec le Prince Harry et leur fils Archie. Mais en lieu et place d'une réelle et récente intervention, l’émission a proposé une courte séquence enregistrée l’an passé, au moment où Meghan Markle prêtait sa voix au doc de Disney «Elephants», un film touchant et spectaculaire sur le périlleux voyage d'une famille d'éléphants à travers l'Afrique.

«Je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de donner vie à cette histoire d'éléphants», y déclare notamment la jeune femme qui avait, par la suite, reversé son cachet à Elephants Without Border, une association qui travaille à la protection des pachydermes.

«J'ai eu la chance de pouvoir avoir une expérience concrète avec les éléphants dans leur habitat naturel. Lorsqu'on passe du temps à se connecter avec eux et les autres animaux sauvages, on comprend vraiment que nous avons un rôle à jouer dans leur protection et leur sécurité».

Ce doublage pour Disney marque le retour de la duchesse de Sussex - connue avant son mariage avec le Prince Harry pour son rôle dans la série «Suits» - à ses premiers amours.

Libérée de ses obligations royales, Meghan Markle, qui poursuit en parallèle ses engagements dans des oeuvres de charité, devrait dorénavant multiplier les incursions sur le petit et le grand écran.

