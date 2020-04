Confinement : 3 films à voir en famille sur Disney+

Arrivée en France ce mardi 7 avril, la plate-forme Disney+ propose des heures et des heures de programmes très alléchants. Productions récentes au catalogue de la souris la plus célèbre du monde - qui a déjà séduit plus de 50 millions d'abonnés à travers la planète - voici une sélection de trois films à regarder en famille.

Stargirl

Adaptation du roman éponyme de Jerry Spinelli (éd. Flammarion), réalisé par Julia Hart, «Stargirl» est un film feel good qui suit l’histoire de Léo, 16 ans. L’ado, qui vit avec sa mère, s’est efforcé toute son enfance à faire tout comme tout le monde pour se fondre dans la masse. Son morne quotidien s’éclaire soudain le jour où une nouvelle élève arrive à son lycée. Stargirl, comme elle se fait appeler, est une jeune fille haute en couleurs qui chante, danse, joue du ukulélé et sème le bonheur partout où elle passe. Leo va tomber sous son charme…



Gagnante du concours «America’s got talent», Grace VanderWaal, 16 ans, a été choisie pour interpréter l’héroïne de ce joli conte sur l'acceptation de soi et le passage difficile qu'est l'adolescence.

Togo

Porté par Willem Dafoe et Julianne Nicholson, «Togo» d’Ericson Core s’inspire de faits réels et célèbre le dépassement de soi en relatant le parcours incroyable d’un chien de traineau. Le film offre une spectaculaire odyssée à travers le Grand Nord sur les traces de Togo. Un husky injustement oublié par l'Histoire qui ne retiendra que le nom d'un autre chien du convoi (le célèbre Balto), parti comme lui avec son maître en 1925 en quête d'un remède pour sauver d'une mort certaine des dizaines d'enfants.

Timmy Failure, des erreurs ont été commises

Le réalisateur de «Spotlight» Tom McCarthy livre, d'après une série d’albums illustrés de Stephan Pastis, les aventures d’un jeune garçon excentrique qui se prend très sérieusement pour un détective, et qui mène ses enquêtes accompagné de son ami (imaginaire ?), un ours polaire de 700 kilos… Un récit initiatique plein d'humour et de modernité.