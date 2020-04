Netflix, OCS, MyCanal… Le guide des séries du 17 avril au 26 avril

Episodes inédits en US+24 et nouveautés à découvrir cette semaine... Voici un guide pour ne rien manquer des séries à voir en streaming entre le 17 et le 26 avril.

Sur OCS

Depuis le 18 avril : «Devils», saison 1, épisode 1.

Lundi 20 avril : «Westworld», saison 3, épisode 6.

Lundi 20 avril : «Run», saison 1, épisode 2.

Lundi 20 avril : «Insecure», saison 4, épisode 2.

Mardi 21 avril : «The Plot against America», saison 1, épisode 6.

Sur Apple TV+

«Defending Jacob», saison 1

Sur MyCanal/Canal+Séries

Lundi 20 avril : «What We Do in the Shadows», saison 2.

Jeudi 23 avril : «L’amie prodigieuse», saison 2 épisode 8.

Vendredi 24 avril : «Brookyn Nine-Nine» saison 7, épisode 13.

Sur Netflix

Lundi 20 avril : «The midnight gospel», saison 1.

Mardi 21 avril : «Better call Saul», saison 5, épisode 10.

Jeudi 23 avril : «La casa de las flores», saison 3.

Vendredi 24 avril : «After Life», saison 2.

Vendredi 24 avril : «Salut Ninja», saison 2.

Dimanche 26 avril : «The Last Kingdom», saison 4.

Sur Starzplay

Jeudi 23 avril : «Manhunt», saison 2.

Dimanche 26 avril : «Vida», saison 3.

Sur Disney+

Depuis le 17 avril : «High School Musical, la comédie musicale» : épisode 5.

«Le monde selon Jeff Goldblum», épisode 5.

«Star Wars, The clone wars», saison 7, épisode 9.

«The Mandalorian», épisode 6.

«A vous chef !», épisode 4.

«Journal d’une future présidente», épisode 5.

«Fourchette se pose des questions - C’est quoi l’amour ?»

«Sous les feux de la rampe», épisode 5.

«Chien guide d’aveugle en devenir», épisode 5.

«Mariages de rêves», saison 2,épisode 5.

«Projet Héros Marvel», épisode 5.

«Dimanche en famille», épisode 24.

«Une journée à Disney», épisode 20.

«L’atelier de Justin», épisode 8.