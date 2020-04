Tiger King : Quel casting pour une adaptation au cinéma ?

La série documentaire «Tiger King : Au royaume des fauves» s’est imposée comme un incontournable de Netflix depuis le début du confinement. Alors qu’une série télévisée est en production, CNEWS a imaginé ce que pourrait donner le casting d’une adaptation sur grand écran.

Cette liste non-exhaustive des principaux protagonistes de la série documentaire est forcément sujet à débat. Alors, chers lecteurs, n’hésitez pas à commenter, à partager vos idées, et à critiquer (en restant polis) les choix concernant ce casting. Sans plus attendre, voici la liste de 15 personnages de «Tiger King : The Movie».

Joe Exotic – Michael Keaton

Beaucoup de noms circulent pour jouer Joe Exotic, notamment Jared Leto ou encore Dax Shepard, qui ont déjà fait part de leur intérêt pour incarner ce personnage dans une éventuelle fiction. Mais après une intense réflexion, Michael Keaton paraît être le candidat idéal pour le rôle. Cet acteur, en plus d’être immensément talentueux, est un véritable caméléon. Mettez lui un perruque, taillez lui la moustache, et vous avez un Joe Exotic tout en excentricité.

Carole Baskin – Patricia Clarkson

Merveilleuse dans la série Sharp Objects, Patricia Clarkson possède dans son jeu d'actrice ce parfait équilibre de force et de sensibilité dans son interprétation pour apporter toutes les nuances nécessaires au personnage de Carole Baskin.

Howard Baskin – Steve Coogan

Le flegme britannique de Steve Coogan est tout à fait approprié pour incarner Howard Baskin. Un léger vieillissement grâce au maquillage, et une coupe de cheveux similaire, devraient largement faire l’affaire.

John Finlay – Tom Hardy

Aucune discussion sur ce choix. Désolé. Tom Hardy est venu au monde pour jouer John Finlay dans un film adapté de Tiger King.

Doc Antle – Tim Robbins

Ce choix n’a pas été le plus facile. Mais quand on voit les deux photos l’une à côté de l’autre, on ne peut que s’incliner devant la pertinence de ce choix.

Jeff Lowe – Bruce Willis

Bruce Willis porte la casquette comme personne. Et il sait avoir, dans le regard, ce petit quelque chose de menaçant. Parfait pour jouer le rôle de Jeff Lowe.

John Reinke – Bryan Cranston

Ma femme n’était pas d’accord avec moi (les joies du confinement à domicile). Elle voulait Matthew McConaughey, qui est un choix très pertinent. Personnellement, impossible de voir un autre acteur que Bryan Cranston, qui saura apporter la bienveillance nécessaire à un des seuls protagonistes un tant soit peu attachant de toute cette histoire de tigres maltraités.

Mario Tabraue – John Turturro

Vraiment pas facile de trouver un acteur dans la peau de ce personnage. John Turturro est, lui aussi, un caméléon capable de se métamorphoser physiquement pour un rôle. Il sera largement à la hauteur de la tâche pour ce rôle secondaire.

Rick Kirkman – Ed Harris

Qui d’autre que Ed Harris pour incarner une personne au regard bleu acier qui porte un chapeau noir ? J’attends vos propositions.

Erik Cowie – Tim Blake Nelson

Là encore, une perruque sera nécessaire (et une paire de lunettes de soleil). Mais les traits du visage de Tim Blake Nelson collent parfaitement à ceux d’Erik Cowie. Personne ne me fera croire le contraire.

Travis Maldonado – Pete Davidson

Très, très, très difficile celui-là. Ashton Kutcher aurait été parfait, mais seulement s'il avait 15 ans de moins. Pete Davidson, star du Saturday Night Live et ex-petit ami d’Ariana Grande, possède la force de la jeunesse. Et un grain de folie dans le regard. Il n’a jamais caché son goût pour la marijuana (suivez là aussi son regard). Donc il sera en mesure de se connecter avec ce personnage au destin tragique.

Joshua Dial – Jonah Hill

En voilà un choix questionnable. Jonah Hill est un peu trop vieux pour le rôle. Mais physiquement, il colle plutôt bien au directeur de la campagne présidentielle menée en 2016 par Joe Exotic (oui, vous avez bien lu). Nous sommes à l’écoute de vos propositions.

Dillon Passage – Zac Efron

Dillon Passage a lui-même suggéré le nom de Zac Efron pour une éventuelle adaptation cinématographique. Et on est d’accord avec lui.

James Garretson – Haley Joel Osment

Quelqu’un trouve quelque chose à redire à ça ? Franchement, ce ne sera pas évident de trouver mieux.

Allen Grover – Michael Rooker

L’homme engagé par Joe Exotic pour assassiner Carole Baskin est un rôle taillé pour Michael Rooker. Physiquement, il est difficile de trouver un comédien plus à même de lui ressembler. On a également pensé à Woody Harrelson. Mais Michael Rooker a fini par l’emporter, et haut la main.