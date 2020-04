«La Confinerie» : une série courte pour rire des aléas du confinement sur France TV Slash

France TV a dévoilé ce mardi 21 avril sur la plateforme et les comptes Instagram et Youtube de France Tv Slash «La Confinerie», une série courte humoristique portée par l’équipe de la série «Close up».

On y retrouve les deux héroïnes Zoé et Faustine en plein confinement. Les jeunes femmes s’y amusent des différentes situations auxquelles elles sont confrontées depuis la mise en place des mesures sanitaires destinées à enrayer l’épidémie de coronavirus : la promiscuité parfois gênante avec les personnes qui partagent leur lieu de résidence, les bugs à répétition sur les applis de communication par webcams avec leurs copains, ou encore des manifestations d'hyponcondrie...

«Les spectateurs vont découvrir la vie de ces deux jeunes femmes au travers de leur téléphone pendant cinq semaines, jusqu’à ce que la France soit libérée de cette période de «Guerre» comme l’a souligné le Président de la République», annonce France TV.



Les filles s’appelleront trois fois par semaine et feront vivre aux spectateurs des scènes de leur quotidien et répondront à certaines questions «existentielles» :

- Que faire de ses poils et de ses cheveux gras ?



- Comment et qui draguer ?



- Comment supporter ses parents H24 ?



- Faut-il vraiment faire du sport ?



- Comment remplir son agenda quand il ne se passe rien ?



- Comment devenir une pro du twerk ?

Les trois premiers épisodes sont particulièrement drôles, d’autant qu’ils nous rappellent forcément quelque chose de notre propre quotidien de confiné. (Juste une parenthèse à destination des créateurs : des troubles digestifs ont bien été rapportés par certains patients atteints par le Covid-19 même s’ils ne font pas partie du tableau clinique le plus dépeint). Entendons-nous bien, cette approximation n’enlève absolument rien à la qualité du projet qui ne prétend de toutes façons pas à autre chose qu’offrir un moment de détente et d’amusement.

De ce côté-là, le but est atteint avec brio, et le mérite en revient beaucoup aux deux actrices, Zoé Marchal et Faustine Koziel déjà excellentes dans la série «Close Up». Les épisodes se mangent d’ailleurs comme des petits pains et on regrettent juste qu’ils ne durent que 2 minutes…

Heureusement les 15 épisodes que compte pour l’instant la série seront diffusés à raison de trois par semaine.