Johnny Depp, confiné à Saint-Tropez, ouvre enfin son compte Instagram

Ca n'est pas une île déserte de «Pirates des Caraïbes», mais ça y ressemble bien pour Johnny Depp. L'acteur s'est en effet installé dans sa propriété varoise pour respecter le confinement en vigueur dans le monde. Et en a profité pour enfin ouvrir son compte Instagram, et donner de ses nouvelles.

La star hollywoodienne occupe depuis quelques jours de sa villa du Plan-de-la-Tour, située dans le golfe de Saint-Tropez, acquise du temps de sa relation très people avec Vanessa Paradis, en 2001, comme l'indiquait le journal Var-Matin.

Et cette période inédite, douloureuse pour beaucoup, devrait relativement bien se passer pour «Jack Sparrow», qui pourra pour se changer les idées profiter des 400 m2 de la bâtisse, ainsi que de la chapelle, des deux piscines, et des quelques hectares de terrain dans lequel figure un potager. Un domaine qui reste d'ailleurs toujours à vendre pour la modique somme de 15 millions d'euros.

Et c'est l'intéressé lui-même qui nous à fait découvrir les caves du domaine, puisqu'on a pu le voir dans une vidéo, postée lors de l'ouverture de son compte Instagram, assis dans la cave à vins, chemise à carreaux et bougies sur la table, et le pressoir traditionnel et son tonneau pour décor. Un clin d'oeil, sans doute, au métier de viticulteur qui le passionne depuis longtemps.

3,7 millions d'abonnés pour quatre posts

Une vidéo de 8 minutes dans laquelle il appelle bien entendu ses fans à respecter les consignes de distanciation et se protéger du virus, et admet avec modestie ne pas être un familié des réseaux sociaux. « Je n’ai jamais rien fait de ce genre avant », explique-t-il ainsi. Mais face à l'épreuve inédite qui frappe tout un chacun, « il est temps d’ouvrir un dialogue, alors que la menace de cet ennemi invisible a déjà causé des tragédies et de multiples dommages sur la vie des gens».

Un appel inédit pour l'égérie Dior, mais couronné de succès, puisqu'avec seulement quatre posts sur son compte Instagram en quelques jours, il comptabilise déjà plus de 3,7 millions de followers. Dans ce message vidéo, le comédien reste optimiste, et exorte ses fans à créer « quelque chose aujourd’hui qui sera bénéfique pour vous et pour les autres demain ». Pour mieux les inciter à franchir le pas et trouver les ressorts pour patienter, il a posté, en bon guitariste et fan de musique qu'il est, la reprise du titre de John Lennon au nom prophétique «Isolation», enregistré il y a un an avec son ami Jeff Beck.