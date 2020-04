Coronavirus : tous les concerts de Céline Dion en Europe sont reportés

Céline Dion a annoncé le report des premiers mois de sa tournée européenne, du 21 mai au 25 juillet, dont six dates prévues à Paris, à cause de la pandémie de Covid-19.

Au total, 28 concerts dans 19 villes européennes sont concernés par ce report. Son entourage travaille «à la reprogrammation», avec le souci d'annoncer «autant de dates que possible, dans la mesure où les conditions de sécurité permettent d'organiser des événements dans chacune des villes», selon un communiqué.

Le «courage world tour», qui comptait 52 shows à guichets fermés jusque-là, a démarré en septembre dernier à Québec. La tournée mondiale a été interrompue en mars dernier à cause du coronavirus. La star était attendue pour six dates en France, entre le 26 juin et le 4 juillet, ainsi qu'au festival les Vieilles Charrues, lui aussi annulé, à la mi-juillet.

«Nous surmontrons cette épreuve»

«Mes pensées et mes prières vont à tous ceux qui ont perdu des êtres chers et qui souffrent tant pendant cette pandémie dévastatrice du coronavirus», a déclaré la chanteuse.

I look forward to the days when we can once again share the joys of singing and dancing together. // J’attends avec impatience le jour où nous pourrons encore partager ensemble notre joie de chanter et de danser. - Céline xx…#CourageWorldTour pic.twitter.com/qtZAyropVO — Celine Dion (@celinedion) April 24, 2020

«Je sais que tout le monde a du mal à s'adapter à ces circonstances difficiles, ne sachant pas quand les choses reviendront à la normale. Au final, nous surmonterons cette épreuve... espérons le plus tôt possible. En attendant, j'ai beaucoup d'admiration pour les professionnels de santé, les premiers intervenants et toutes les personnes courageuses qui font tout leur possible pour prendre soin de nous et subvenir à nos besoin pendant ces moments difficiles», poursuit-elle.

«J'attends avec impatience les jours où nous pourrons à nouveau partager la joie de chanter et danser ensemble. Pour le moment, la santé et la sécurité sont les priorités absolues pour tout le monde... bien que j'ai hâte de revenir sur scène et d'être avec vous tous à nouveau», a-t-elle conclu.