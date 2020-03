Céline Dion fait le buzz en jogging Balenciaga

Elle n’est pas passée inaperçue. En tournée mondiale, Céline Dion a fait étape à Brooklyn (Etats-Unis), ce week-end, où elle est apparue dans une tenue pour le moins surprenante.

Après son deuxième concert au Barclays Center, ce samedi 29 février, la diva québécoise a pris la pose en pleine rue en mode streetwear.

La chanteuse de 51 ans s’est en effet affichée avec une veste de survêtement jaune fluo, un jogging noir et blanc et des baskets blanches «Triple S» de la marque de luxe Balenciaga.

Un nouveau look qui n'a pas manqué de faire réagir la Toile

Face aux photographes, l’interprète de «My Heart Will Go On» a alors improvisé un shooting. Sur les clichés, on peut la voir adossée contre un mur ou encore assise sur une chaise, comme si elle posait pour la pochette de sa prochaine mixtape, a notamment ironisé un internaute.

EXCLU





Tracklist de la Mixtape de @celinedion dispo le 20/06 :





1.« R.I.P René » feat. René Charles



2.« Québec Vibe » feat. @Drake & @theweeknd



3.« Titanic Freestyle »



4.« Pour que tu loves encore »



5.« Last Vegas Queen » feat. @iamcardib





S/o @Lacremm @BALENCIAGA pic.twitter.com/SY8m6VKbRB — Née Gros Phil (@BoubouDaCreator) March 2, 2020

Elle peut clairement aller chercher mon coeur et l’emporter ailleurs je L’ADORE tata celine dion https://t.co/ynmJes9ujZ — (@mariemnjr) March 1, 2020