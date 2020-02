Celine Dion prête à adopter pour avoir un quatrième enfant

Céline Dion serait prête à adopter pour devenir maman pour la quatrième fois. C’est en tout cas ce que la biographe Elisabeth Reynaud a laissé entendre ce vendredi 21 février lors de son passage sur le plateau de l’émission TPMP People sur C8.

La diva québécoise de 51 ans est déjà maman de trois garçons dont elle est très proche : les jumeaux Nelson et Eddy (9 ans) - prénommés ainsi en hommage à Nelson Mandela et au compositeur français Eddy Marmay -, et l’aîné de la fratrie, René-Charles, qui, âgé de 19 ans et en couple, s’apprête à prendre son indépendance et à quitter le cocon familial.

«Elle veut adopter», a lancé Elisabeth Reynaud interrogée par le chroniqueur Matthieu Delormeau. L'amie de la star a ensuite poursuivi : «Il ne faut pas oublier qu'elle a perdu tous les gens qu'elle adorait : sa petite nièce, son père, sa mère, son frère... Mais il lui reste son trésor sur terre, ses trois fils».

La biographe a néanmoins précisé que, pour l'heure, elle ignore dans quel pays l'interprète de «My Heart Will go on» souhaite adopter, ce désir étant «encore au stade de projet». Il faudra donc patienter pour connaître plus de détails mais la biographe assure que le sujet est très sérieux.

Pour rappel, la mère de Céline Dion, Thérèse Tanguay Dion, est décédée en janvier dernier à l'âge de 92 ans. Celle qui était surnommée «maman Dion» souffrait de divers problèmes de santé.