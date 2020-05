MyCanal, Netflix, OCS… Le guide des séries du 4 au 10 mai

Episodes inédits en US+24 et nouveautés à découvrir cette semaine... Voici un guide pour ne rien manquer des séries à voir en streaming entre le 4 et le 10 mai.

OCS

Lundi 4 mai : «Westworld», dernier épisode de la saison 3.

Lundi 4 mai : «Run», saison 1, épisode 4.

Lundi 4 mai : «Insecure», saison 4, épisode 4.

Mardi 5 mai : «Devils», saison 1, épisode 5 et 6.

Canal+Séries/MyCanal

Lundi 4 mai : «Billions» saison 5.

Lundi 4 mai : «Penny Dreadful, City of Angels», saison 1, épisode 2.

Lundi 4 mai : «Le bureau des légendes», saison 5, épisode 9 et 10.

Lundi 4 mai, «The Act».

Mardi 5 mai : «Dave», saison 1, épisode 9.

Mardi 5 mai : «Better Things», dernier épisode de la saison 4.

Mardi 5 mai : «What we do in the shadows», saison 2, épisode 4.

Mercredi 6 mai : «Killing», saison 3, épisode 4.

Jeudi 7 mai : «Mrs America», saison 1, épisode 6.

Netflix

Vendredi 8 mai : «The Eddy», saison 1.

Vendredi 8 mai : «Dead to me», saison 2.

Vendredi 8 mai: «Valeria», saison 1.

Vendredi 8 mai : «Les têtes vides», saison 2.

Disney+

Lundi 4 mai : «Star Wars, The Clone Wars», dernier épisode de la saison 7.

Lundi 4 mai : «Making of, The Mandalorian», saison 1.

Lundi 4 mai : «Star Wars Resistance», saison 2.

Starzplay

Jeudi 7 mai : «Rig 45», saison 2.