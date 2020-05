Le film de Spike Lee «Da 5 Bloods» sera disponible en streaming le 12 juin

Le prochain film de Spike Lee «Da 5 Bloods» sera disponible en streaming dès le 12 juin prochain.

L’histoire, à suivre sur Netflix, sera centrée autour de quatre vétérans afro-Américains – Paul, Otis, Eddie et Melvin – qui font le voyage jusqu’au Vietnam avec l’objectif de retrouver la dépouille de leur ancien chef d’unité, et découvrir un hypothétique ancien trésor enfoui. Accompagnés par le fils de Paul, qui semble préoccupé, ils vont se confronter à la brutalité des hommes et de la nature, et découvrir les ravages causés par cette guerre immorale qui, des années plus tard, a laissé des traces sur les corps et dans les mémoires.

Spike Lee a, par ailleurs, dévoilé l'affiche du film sur les réseaux sociaux.

Here Iz Da Teaser Poster For Da 5 BLOODS. The New Spike Lee Joint Will Drop Globally On NETFLIX-Friday June 12th. Please Check It Out. PEACE And LOVE,Spike @strongblacklead @netflixfilm pic.twitter.com/C832EkGorS — Spike Lee (@SpikeLeeJoint) May 7, 2020

Les téléspectateurs retrouveront au générique plusieurs visages connus, notamment Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters, Norm Lewis, Isiah Whitlock, Jr., Paul Walter Hauser, ou encore Chadwick Boseman. Mais aussi deux acteurs français en la personne de Jean Reno et Mélanie Thierry.