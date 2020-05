Paul Verhoeven travaille sur l'adaptation en série de «Bel-Ami» de Maupassant

Alors que son film «Benedetta», qui était attendu à Cannes cette année, est repoussé à mai 2021, Paul Verhoeven travaille actuellement sur une adaptation en série de «Bel-Ami».

Le réalisateur de «Basic Instinct» opérera en tant que showrunner et réalisateur de la série, a annoncé le producteur Saïd Ben Saïd sur Twitter. Gerard Soeteman, qui a déjà collaboré avec Paul Verhoeven sur «Black Book», «La Chair et le sang» et «Spetters», a terminé l’écriture des huit épisodes.

Le fameux roman de Guy de Maupassant suit un ancien militaire corrompu et ambitieux qui parvient à gravir les échelons de la société en manipulant ses maîtresses. On ignore encore pour l’heure qui reprendra le rôle tenu par Robert Pattinson dans l’adaptation pour le cinéma sortie en 2012.

