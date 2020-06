Batwoman : comment le départ de l’actrice principale va-t-il influencer la saison 2 ?

Suite au départ de Ruby Rose, la chaîne américaine The CW préfère créer un nouveau personnage pour enfiler le costume de Batwoman dans la saison 2 à venir, plutôt que de confier le rôle de Kate Kane à une nouvelle comédienne.

La cousine de Bruce Wayne disparaîtra de l’histoire pour laisser sa place au personnage de Ryan Wilder, croit savoir le site américain Decider.com, qui a réussi à poser ses yeux sur une annonce de casting concernant la suite des aventures de Batwoman sur le petit écran. Selon la description, la nouvelle héroïne sera une femme dans la vingtaine un peu paumée, ancienne toxicomane, et redoutable dans le combat à mains nues.

«Elle est sympathique, désordonnée, un peu maladroite et indomptée», précise l'annonce. «Elle n'a rien à voir avec Kate Kane, la femme qui portait la combinaison avant elle. N'ayant personne dans sa vie pour la maintenir sur la bonne voie, Ryan a passé des années en tant que toxicomane, en évitant la police de Gotham, et fuyant ses traumatismes à travers ses addictions. Une fille qui volerait du lait pour un chat de ruelle mais capable également de vous tuer à mains nues, Ryan est combattante redoutable : hautement qualifiée et follement indisciplinée. Une lesbienne assumée. Sportive. Brute. Passionnée. Faillible. Loin du stéréotype de l'héroïne classique», peut-on également lire.

