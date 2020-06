«Lovecraft country» : une toute nouvelle bande annonce pour la future série angoissante d'OCS

La chaîne américaine HBO vient de dévoiler une deuxième trailer pour sa future série «Lovecraft country», qui sera diffusé sur OCS en France. Entre réflexion sociale et thriller horrifique, elle nous intrigue beaucoup.

Il y a un mois, la première bande-annonce s'attardait sur l'atmosphère étouffante et un monstre terrifiant. Ces toutes nouvelles images si elles n'en dévoilent pas beaucoup plus sur le scénario, penchent clairement vers le surnaturel, avec une bonne dose de mysticisme.

Cette adaptation du roman éponyme de Matt Ruff, coproduite par J.J. Abrams et Jordan Peele, est déclinée en 8 épisodes. Elle suit les traces d'Atticus Black, un jeune Afro-Américain qui va s’engager dans un road-trip à hauts risques, à travers l’Amérique ségrégationniste des années 1950, à la recherche de son père disparu. Mais qui lui a envoyé une étrange lettre.

Il sera accompagné dans sa quête par son amie Letitia et son oncle George. En plus de se retrouver confronté à un racisme ultra-violent, Atticus va également affronter d’étranges créatures particulièrement effrayantes, forcément inspirées de l'univers horrifique de l'auteur culte H.P. Lovecraft et son mythe de Cthulhu.

Il faudra attendre le mois d’août pour découvrir le premier épisode de Lovecraft country, une série pilotée par Misha Green, scénariste et showrunneuse d’Underground. Au générique, on retrouve Jonathan Majors (When we rise), Michael K. Williams (The Wire), Courtney B. Vance (American Crime Story), ou encore Jurnee Smollett-Bell (Birds of Prey).