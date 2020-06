Vanessa Morgan dénonce la représentation des Afro-américains dans «Riverdale»

Suite au meurtre de George Floyd à l’origine de la contestation antiraciste qui secoue actuellement les États-Unis, et qui se fait ressentir dans le monde entier, Vanessa Morgan a tenu à dénoncer la représentation des Afro-américains dans «Riverdale».

La comédienne, qui incarne le personnage de Toni Topaz dans la série diffusée en France sur Netflix, s’est exprimée le 31 mai dernier via un texte publié sur Twitter, dans lequel elle pointe la manière dont les personnes de couleurs ne sont là que pour servir de faire-valoir aux rôles principaux blancs. «J’ai ai marre de la façon dont sont montrés les noirs dans les médias, qu’ils soient décrits comme des voyous, des gens dangereux ou énervés, je suis énervée d’être utilisée comme le faire-valoir sans profondeur des rôles principaux blancs, ou n’être utilisée dans la série que comme un simple élément de diversité», peut-on lire.

Mardi, alors qu’un internaute pointait du doigt que son personnage était également le seul représentant de la communauté LGBTQ, la comédienne de 28 ans a également précisé qu’elle était la comédienne régulière la moins bien payée du casting.

Lmao too bad I’m the only black series regular but also paid the least girl i could go on for days — Vanessa Morgan (@VanessaMorgan) June 2, 2020

Vanessa Morgan précise être contente de pouvoir enfin parler pour la cause antiraciste, et espère qu’un changement est à venir. Elle explique également que ses collègues comédiens de Riverdale n’y sont pour rien dans toute cette histoire. «Mon rôle dans Riverdale n’a rien à voir avec les autres comédiens/collègues. Ce ne sont pas eux qui écrivent le scénario. Donc il n’y aucune raison de s’en prendre à eux, ils ne décident de rien et je sais qu’ils me soutiennent», souligne-t-elle.

Retrouvez toute l'actualité télé ICI.