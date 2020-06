Whoopi Goldberg assure la voix-off d’un court-métrage sur la crise climatique

La comédienne Whoopi Goldberg a accepté de s’associer avec le mouvement écologiste Extinction Rebellion afin d’assurer la voix-off d’un court métrage animé baptisé «The Gigantic Change».

Elle y incarne une grand-mère qui, en 2050, se prépare à lire une histoire à sa petite-fille avant de s’endormir. La vieille dame commence alors à décrire un monde – celui dans lequel nous vivons actuellement – où les espèces animales sont menacées d’extinction, où le plastique s’immisce au cœur des océans, et où la pollution gagne du terrain au nom de la croissance économique. Fermant le livre de tristesse, la grand-mère demande à l’enfant de poursuivre l’histoire elle-même. La fillette imagine alors une prise de conscience collective et mondiale, et des actions communes, permettant de sauver la planète.

Ce court métrage animé de 3 minutes qui pose son action en 2050 n’est pas anodin, puisqu’elle correspond à l’année où de nombreux pays ont promis d’atteindre l’objectif de zéro émission de carbone. Il renvoie vers le site giganticchange.com où les internautes peuvent trouver des informations et des conseils sur la manière dont ils peuvent agir pour l’environnement.

Pour le réalisateur George Lewin, la présence de Whoopi Goldberg permet au film de profiter d’une «voix iconique » permettant de donner une certaine «gravité à la performance». «De plus, elle s’exprime régulièrement sur les questions environnementales et à la capacité d’inspirer plusieurs de ses fans à passer à l’action», explique-t-il au site américain Variety.