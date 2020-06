Koh-Lanta : Claude explique les raisons de sa chute sur les poteaux

Dans un live Instagram diffusé dimanche soir via le compte de l’animateur Denis Brogniart, Claude Dartois est revenu sur sa chute lors de la redoutable épreuve des poteaux dans l’épisode final de «Koh-Lanta : l’île des héros».

L’aventurier préféré des téléspectateurs du jeu d’aventure de TF1 y explique notamment avoir eu du mal à débuter l’épreuve, mais qu’il se sentait de mieux en mieux au fil du temps. «La première heure, je ne suis pas au top. Mais plus ça avance, et plus je me sens à l’aise», explique Claude. «Inès tombe, je suis surpris qu’elle ait tenu aussi longtemps, je te l’avoue (…) et j’ai un petit soulagement de me dire ça y est, il y en a une qui est tombée, parce que ça fait déjà deux heures», poursuit-il.

A ce moment précis, l’aventurier de 41 ans commence à croire en ses chances de victoire. Mais Naoil s’accroche, et Claude sait que tout se décidera au moment d’enlever la dernière clavette du poteau. Ce qu’il attend avec impatience. «J’attends, j’attends, elle veut pas tomber, et je me dis, c’est simple, on va tomber à la dernière clavette vu comment on est parti... J’attendais ce moment avec tellement d’impatience !», explique-t-il.

Une impatience qui lui sera finalement fatale, selon lui. «Et là Denis, tu t’avances, et tu commences à dire qu’on va faire évoluer la règle et c’est à ce moment que je tourne la tête pour regarder ce qu’il se passe, si ça bouge, et mon genou vrille», précise-t-il. Et quand Denis Brogniart lui demande s’il s’agit d’une erreur de concentration, Claude met l’accent sur son impatience au moment fatidique. «Une faute de concentration, totalement, et d’impatience, surtout d’impatience», acquiesce-t-il.

La fin, tous les fans de Koh-Lanta la connaissent. Naoil décide de prendre Inès pour l’accompagner en finale. Et finira par être désignée comme la grande gagnante du jeu d’aventure à l’issue des votes. Une décision stratégique payante pour la candidate, que Claude comprend tout à fait. «On lui donne l’occasion de gagner 100.000 euros facilement, elle ne se la (la tâche, ndlr) complique pas (…). Je comprends son choix, je l’accepte, je suis content que ça soit elle», précise-t-il.

Retrouvez toute l'actualité de Koh-Lanta ICI.