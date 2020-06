«Game of Thones» : la sécurité et le secret autour de la série étaient «ridicules» selon l'interprète de Bran Stark

Dans une interview pour un média australien, Isaac Hempstead Wright, qui jouait le rôle de Bran Stark dans «Game of Thrones», est revenu sur les conditions de tournage «dignes de la CIA» de la dernière saison de la série.

«C’était ridicule, la sécurité et le secret. Quand on a tourné à Dubrovnik pour cette scène où on dit au revoir à Jon Snow, je n’ai jamais rien vécu de tel, c’était comme être un agent secret. Nous sommes arrivés dans le pays sur un vol charter pour que personne ne nous voit, nous sommes restés dans un hôtel réservé juste pour nous. On n’avait pas le droit de sortir, on ne pouvait pas mettre un pied dehors», a confié Isaac Hempstead Wright à news.com.au, qui précise que les fenêtres des bâtiments donnant sur le plateau avaient été condamnées de manière à briser la vue d'éventuels curieux, que des gardes-côtes patrouillaient pour vérifier qu’aucun bateau ne circulait et que les acteurs étaient cachés sous des manteaux lorsqu’ils montaient et sortaient des véhicules qui les transportaient sur le lieu de tournage.

«C’était incroyable de se dire que les gens aimaient autant cette histoire au point d’être désespérés à l’idée d’obtenir une petite information», a déclaré l'acteur qui n'en revient toujours pas.

