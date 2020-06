La Gaule d'Antoine : Antoine de Caunes en quotidienne tout l'été sur Canal+ après le numéro en prime de ce soir

Alors que Canal+ proposera ce mercredi 10 juin un nouveau numéro en prime time, Antoine de Caunes annonce que l’émission «La Gaule d’Antoine» sera programmée quotidiennement à partir du 29 juin à 19h50, pendant l’absence de l’émission «Clique» présentée par Mouloud Achour.

L’animateur a confié la nouvelle au Parisien ce mercredi. Alors que chaque épisode de la saison en cours était consacré à une région française, la quotidienne se déclinera cet été en thématiques. «Nous avons une masse d'images assez dingues. Ce sera une façon de faire voyager nos téléspectateurs, puisque la consigne est de rester en France !» explique Antoine de Caunes qui aura apparemment une saison 2020/2021 bien remplie…

En plus de la reconduction de sa quotidienne «Popopop» sur France Inter, le trublion annonce qu'il succédera aussi à Michel Denisot à la tête de «Profession», l’émission de Canal+ qui invite des professionnels en plateau pour parler de leur métier. «On démarrera avec les dessinateurs de BD. Et j'aimerais dévier, avec les danseurs, les sportifs, les gens hors-la-loi et aussi les médecins urgentistes», annonce ainsi Antoine de Caunes, toujours dans Le Parisien.

Un prime avant la quotidienne

Lancée fin 2017 sur Canal+, «La Gaule d’Antoine» continue ce mercredi 10 juin son «périple à travers la France créative et joyeuse». Loufoque à l’image de son présentateur, elle prend ce soir la direction du Grand Est. Ce nouveau numéro, à découvrir à 21h sur Canal+, a été tourné juste avant le confinement et finalisé pendant, précise la chaîne.

Comme de tradition, l'émission proposera une plongée loin des sentiers battus, avec au menu : «un schlager à la conquête de l’Allemagne», un «menuisier qui transforme la forêt des Vosges en godemichets», mais aussi «des kilos de Roug’Choux, des douches de champagne signé Jay-Z et un taureau qui se prend pour un cheval». Et ce n'est pas tout ! Car «après une rencontre avec les Pétasses d’Alsace, Flora Fishbach rendra Charleville-Mézières glamour again et c’est avec un marathonien aveugle que vous verrez des paysages à couper le souffle. Une région miraculeuse !» est-il aussi annoncé.

Retrouvez toute l'actualité télé ICI