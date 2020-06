«The Head» : la série avec le Professeur de «La Casa de Papel» bientôt sur Canal+

Canal+ a annoncé l’acquisition de «The Head», série en forme de thriller qui compte la participation exceptionnelle de l’acteur de «La Casa de Papel» Alvaro Morte.

Produite par Mediapro en partenariat avec HBO Asia et la plateforme de streaming nord-américaine Hulu, «The Head» compte un casting d’acteurs internationaux. Alvaro Morte y donnera ainsi notamment la réplique aux acteurs britanniques Katharine O’Donnelly et John Lynch, aux Danois Laura Bach et Alexandre Willaume, ainsi qu’à l’acteur et chanteur japonais Tomohisa Yamashita.

L’histoire de la série, que Canal+ devrait proposer à la rentrée prochaine, se déroule au Pôle Sud, alors que l’hiver s’apprête à plonger dans la pénombre durant les six prochains mois des chercheurs engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique, venus réaliser des expériences qui ne vont manifestement pas se dérouler comme prévues… A l’arrivée de la relève au printemps, tous les membres de l’équipe seront morts ou portés disparus…

Jorge Dorado (assistant réalisateur sur des films comme «Bad Education» ou «Moulin rouge») est à la réalisation, sur un scénario signé par les frères David et Alex Pastor («Infectés») et Ran Tellem («Homeland»).

