«The Voice» 2020 : voici pourquoi Abi va gagner

Sélectionné pour participer à la grande finale de l'édition 2020 de «The Voice» qui aura lieu ce samedi 13 juin à partir de 21h05 sur TF1, Abi part grand favori.

« A chaque fois que tu finis une phrase, tu me manques jusqu’à la prochaine », lui a joliment déclaré Amel Bent lors des auditions à l’aveugle, qui l’ont vu interpréter avec délicatesse «Lovely» de Billie Eilish. Mais c’est vers Pascal Obispo que le jeune chanteur s’est tourné au moment de choisir son coach.

Son interprétation sur «Un homme heureux» de William Sheller lui a valu de rester dans la compétition lors des battles puis «Another day in paradise» de Phil Collins a une nouvelle fois convaincu Pascal Obispo. «Tu me touches profondément, tu incarnes pour moi la pureté, la beauté», lui a déclaré la star après le «What a wonderful world» aérien et magique qui lui a ouvert les portes de la finale.

Un timbre de velours et une envie de vivre pour deux

Né à Haïti, Abi, 21 ans, chanteur et multiinstrumentiste (piano, saxophone et guitare), vient de Saint-Gratien dans le Val d’Oise. Professeur d’anglais à la ville, il a confié que sa soeur, lourdement handicapée, avait beaucoup influencé son envie de se tourner vers la musique. «La personne que je suis, je la dois beaucoup à ma sœur. Etant donné qu’elle est handicapée, elle ne peut pas vivre comme moi. D’un côté, je vis un peu pour nous deux. Je suis deux fois plus content, deux fois plus enjoué».

« Elle a eu une méningite à l’âge d’un an, qui a laissé des séquelles sur son cerveau, parce qu’elle n’a pas été détectée à temps », révèle-t-il dans les colonnes de Gala. « La maladie a attaqué ses neurones : elle ne voit pas, elle ne parle pas… Elle a aussi eu un problème à la hanche, qui fait qu’elle est paralysée du côté droit. Elle est aussi épileptique. Je fais aussi de la musique pour elle, parce que quand je joue, ça m’arrive très souvent de penser à elle. A travers la musique, je peux exprimer des choses que je ne peux pas lui dire directement».

Sur ce que lui aura apporté son coach dans l’aventure, Abi évoque surtout un travail sur la confiance en soi dont il estime beaucoup manquer : «Il m'a beaucoup apporté sur le côté scénique. À la base, je me cache beaucoup derrière mon piano parce que je suis intimidé, je me dis souvent que je n'y arriverai pas et que je n'ai pas ma place ici. Donc, justement, il m'a beaucoup aidé à me dire que j'étais capable. Et même par rapport aux coachings vocaux, il y a des choses que j'ai appris à faire et que j'ai pu continuer à travailler pendant le confinement pour que ça devienne le plus naturel possible », a-t-il confié à Pure People. C’est justement sa timidité qui a fait de lui le chouchou du public.

Très apprécié, il a dû apprendre à gérer sa notoriété soudaine : « Pour moi, c'est quelque chose de très compliqué et ça me demande beaucoup d'efforts. J'ai dû prendre du recul parce que c'est assez particulier à vivre et j'ai même arrêté de poster pendant le confinement. Je ne voulais pas être absorbé par l'engouement et devenir une machine », explique-t-il.

Ce samedi 13 juin, Abi devrait prendre l’ascendant sur ses adversaires, même s’il ne faut pas sous-estimer leurs sérieuses chances de l’emporter eux aussi. Gustine, Antoine Delie, et Tom Rochet n’ont pas dit leurs derniers mots et pourraient bien faire mentir les pronostics...

Tous talentueux, ils donneront le meilleur d’eux-même pour tenter de décrocher le titre et enregistrer un album sous le prestigieux label Universal à l'instar de Whitney, la gagnante de l'édition précédente. Remporter The Voice c'est aussi mettre une carrière sur les rails... Kendji Girac, Louane ou Amir sont eux aussi passés par le concours de chant de TF1. De quoi donner envie de se surpasser à tous les finalistes.

