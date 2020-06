«Succession» : les acteurs parlent de la saison 3

Considérée comme une des meilleures séries du moment, «Succession» a repoussé la diffusion de sa saison 3 – initialement prévue pour cet été – à une date ultérieure en raison des craintes liées à l’épidémie de coronavirus.

Cela n’a pas empêché les acteurs de se réunir à la demande du site américain Variety pour évoquer le précédent chapitre, et le suivant. Une visio-conférence à laquelle participaient Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Alan Ruck, Matthew Macfadyen, Nicholas Braun et J.Smith-Cameron.

Et c’est justement ce premier qui a évoqué la saison 3, qui était en pré-production avant que la crise sanitaire ne vienne tout interrompre. L’interprète du patriarche de la famille, Logan Roy, s’est vanté d’avoir été mis dans la confidence par rapport au scénario du ce troisième chapitre très attendu par les fans. «Je sais également ce qui va se passer dans la saison 3… J’ai été mis dans la confidence. C’est très excitant. C’est tout ce que je peux dire. Ce sera très, très surprenant. Mais je ne peux pas en dire plus !», explique Brian Cox.

Nicholas Braun, qui incarne le personnage du grand-neveu et cousin, Greg, a également distillé une information concernant la possible évolution de son personnage dans la série. «C’est très excitant d’être un membre de cette famille. Une fois qu’on y a goûté, on ne veut plus en sortir. Pour la première fois dans sa vie, Greg a l’impression d’avoir de la valeur», lance le comédien. Greg va-t-il monter en grade dans la saison 3, et gagner en assurance ?

La diffusion du troisième chapitre de Succession a été repoussé de plusieurs mois, et pourrait ne revenir qu’en 2021 sur le petit écran. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette excellente série, voici une vidéo de présentation réalisée par OCS.

