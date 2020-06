Fort Boyard 2020 : à quoi ressemble le nouveau personnage que va incarner Cyril Feraud ?

Repoussée puis menacée en raison de l’épidémie de coronavirus, la 31e édition de Fort Boyard a finalement entamé son tournage. Une édition qui comprendra des nouveautés, en raison du protocole sanitaire à respecter, mais aussi avec l’arrivée de nouveaux personnages, dont un sera incarné par Cyril Féraud.

L’animateur de France 3 se glissera dans la peau de Cyril Gossbo, une sorte de Ken géant, qui reprend notamment à la célèbre poupée la chevelure et le sourire ultra bright figés.

Selon Télé-Loisirs, l’animateur accueillera les candidats dans une épreuve intitulée Slaïme, jeu de mots entre le jeu Slam qu’il anime sur France 3 et la pâte gluante slime avec laquelle jouent les enfants. Il posera trois questions de culture générale à un participant, qui devra d’abord lancer une roue pour en déterminer la thématique.

Déjà cinq fois candidat, Cyril Féraud, 35 ans, réalise un de ses rêves en incarnant un personnage du Fort. Passionné par cette émission qu’il regarde assidûment depuis l’âge de cinq ans, elle lui a donné envie de devenir animateur.

«Je jouais à présenter le programme dans le salon de mes parents», a-t-il raconté à Télé 7 jours. C’est d’ailleurs à Fort Boyard qu’il a fait ses premiers pas dans le monde de la télévision, en décrochant à 16 ans un stage dans la production du jeu : «c’était un conte de fée. Et bien plus tard, j’y suis retourné en tant que candidat. La boucle était bouclée », avait-il conclu. En fait, elle ne l’était pas tout à fait encore... Ne resterait même plus qu’à prendre le blouson d’Olivier Minne pour franchir encore un nouveau palier. Un jour, peut-être…

Retrouvez toute l'actualité télé ICI.