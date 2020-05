«Fort Boyard» : du changement pour la 31e saison

Alors que la 31e saison de «Fort Boyard» se prépare dans une version adaptée aux règles sanitaires mises en place pour limiter la propagation du coronavirus, des indiscrétions concernant les personnages récurrents du Fort laissent prévoir quelques surprises.

Si l’on sait déjà que Mister Boo ne fera plus partie du jeu de France 2, on apprend que Willy Rovelli, le chef cuisinier aux plats immangeables du Fort, sera toujours bien présent, mais dans un autre rôle. «Je ne cuisinerai plus cet été», a-t-il en effet déclaré dans l’émission de Laurent Ruquier «Les Enfants de la télé».

Elle campe quant à elle un autre personnage emblématique : Delphine Wespiser, ex-Miss France, reprend son rôle de Blanche mais «peut-être même plus», a-t-elle révélé sur Instagram... «Une surprise en deuxième partie de soirée est en préparation».

Ces nouveautés s’ajoutent aux conditions spéciales dans lesquelles vont être tournés les 11 épisodes de cette saison, suite au coronavirus. «Nous travaillons avec la production. Les candidats porteront des masques. Nous utiliserons plusieurs bateaux au lieu d'un seul pour rejoindre le Fort. Nous avons spécialement créé des jeux confinés qui permettent de respecter les gestes barrières et la distanciation», annonçait début mai Takis Candilis, directeur général délégué à l'antenne et aux programmes de France Télévisions.

